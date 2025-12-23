Pro League Indonesia Masters 2025 celebrado oficialmente, PP PELTI alienta al tenis a convertirse en una industria

VIVA – Presidente General de la Dirección Central de la Asociación Indonesia de Tenis sobre Hierba (PP PELTI), Prof. Dr. Dres. Nurdin Halidinauguró oficialmente la competencia Indonesia Masters Pro League 2025 en el campo Tenis Indoor PGN, Daan Mogot, Yakarta Occidental, martes 23 de diciembre de 2025.

El torneo que celebrará PP PELTI del 22 al 28 de diciembre de 2025 supone un impulso importante para la transformación del tenis nacional. El evento fue diseñado como parte de los esfuerzos para construir un ecosistema de tenis profesional sostenible en Indonesia.

En su discurso, Nurdin Halid enfatizó que PELTI ahora considera que el tenis no es sólo un deporte de logros. Más que eso, el tenis está orientado como una industria deportiva que tiene una estructura clara, escalonada y orientada al largo plazo.

Según Nurdin, un enfoque industrial es la clave para lograrlo. tenis indonesio capaz de desarrollarse consistentemente. El sistema creado no sólo se centra en resultados instantáneos, sino que también garantiza la continuidad del entrenamiento desde una edad temprana hasta el nivel profesional.

«PELTI está comprometida con la construcción del tenis como industria. No sólo persiguiendo logros, sino también estableciendo un sistema sostenible, desde la primera infancia hasta el desarrollo profesional», dijo Nurdin Halid.

Explicó que PELTI ha desarrollado un sistema de competición por niveles a partir de los grupos de edad de 12, 14, 16 y 18 años. Todas estas etapas conducen al nivel profesional, con la Pro Liga Indonesia Master como pináculo del desarrollo nacional.

Nurdin calificó la Pro League como un punto de referencia para la preparación de los atletas indonesios para competir a nivel internacional. A través de una competencia estricta y estructurada, se espera que los atletas se acostumbren a enfrentar presión y altos estándares.

«Esta Pro League es la culminación de todo el proceso competitivo llevado a cabo por PELTI. El objetivo es claro, crear jugadores destacados que sean capaces de competir a nivel mundial», destacó.

Además, Nurdin espera que la presencia de la Masters Pro League de Indonesia pueda cambiar la forma en que la gente ve el tenis. Este deporte ya no es sólo un hobby, sino una profesión que tiene claras perspectivas económicas.

Cree que este cambio de paradigma fomentará la participación de los padres desde una edad temprana. Al ver una trayectoria profesional real, se espera que los padres sean más activos a la hora de apoyar a sus hijos para que se tomen el tenis en serio.

Por otro lado, Nurdin también destacó la importancia del apoyo intersectorial. Según él, el desarrollo de una liga profesional requiere el papel del mundo empresarial, de las empresas estatales y del sector privado, sobre todo teniendo en cuenta los elevados costes operativos de la competición.