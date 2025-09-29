Pro Bowl CB podría estar en bloque comercial, las águilas pueden mostrar interés

El Filadelfia Eagles Pasé la temporada baja reorganizando su secundaria, pero un mes en la temporada, las lesiones y la inconsistencia lo han convertido en un coordinador defensivo semanal de rompecabezas Vic Fangio tiene que resolver.

Detrás Quinyon Mitchell y Cooper LeaveLa tabla de profundidad es una combinación de jugadores jóvenes que todavía aprenden sobre la mosca y los veteranos que aún no se han roto. Con Adoree ‘Jackson golpeado y Jakorian Bennett en ir, Fueron Rigo ha estado recibiendo más instantáneas, pero no hay duda de que Filadelfia podría usar algo de profundidad en CB.

Por eso Seattle’s De madera -Una esquina de 6 pies 4 pulgadas con habilidades extrañas y de balón, debería estar absolutamente en el radar de Filadelfia a medida que la fecha límite de intercambio se acerca.

«Con la estrella de #Seahawks CB Devon Witherspoon regresando el jueves, los equipos están monitoreando el lana de Pro Bowl CB RIQ como un posible objetivo comercial en la fecha límite». Ian Rapoport escribió en X el 28 de septiembre. «El tiempo de juego de Woolen ha disminuido, y en un año de contrato, los equipos creen que podría estar disponible».

Una mirada más cercana al juego de Woolen

Woolen volvió las cabezas en la combinación de la NFL 2022 con un guión ardiente de 40 yardas de 40 yardas, velocidad rara para alguien de su tamaño. Redactado por Seattle en la quinta ronda esa primavera, el receptor abierto de UTSA convertido inmediatamente forjó un trabajo inicial en la secundaria.

Como novato en 2022, Woolen comenzó los 17 juegos, acumulando 63 tacleadas (46 solo), 16 pases defendidos y seis intercepciones, una regresó para un touchdown, vinculando el liderazgo de la liga en las selecciones. También devolvió un despeje bloqueado para un puntaje ese año.

La ruptura le valió un asentimiento de Pro Bowl y los honores de PFWA All-Rookie mientras ayudaban a Seattle a alcanzar los playoffs. Él siguió en 2023 con 16 juegos (15 aperturas), publicando 53 tacleadas, 11 rupturas de pase y dos intercepciones junto con un par de recuperaciones de balón suelto.

En 2024, Woolen siguió siendo un accesorio, comenzando 14 veces en 15 apariciones y agregando 46 tacleadas, 14 pases defendidos, tres intercepciones y un balón suelto forzado.

Ahora en su segunda temporada liderando a los Seahawks, el entrenador en jefe Mile MacDonald y su personal no tienen lealtad a Woolen, lo que podría convertirlo en un hombre extraño muy pronto.

¿Deberían los Philadelphia Eagles tratar de comerciar con Seahawks CB RIQ Woolen?

Emparejar lana con Mitchell dejaría que Fangio se inclinara en más conceptos de emparejamiento de prensa mientras libera a Dejean para moverse entre el níquel, la seguridad y los aspecto de presión. Esa flexibilidad desaparece cuando las piezas de profundidad como Ringo se ven obligadas a cada deber. Agregar lana restauraría el equilibrio y mantendría el esquema de los Eagles tan múltiples como le gusta a Fangio.

Financieramente, también es factible. Woolen lleva una modesta tapa de 2025 golpeó alrededor de $ 5.4 millones, un número que las Águilas pueden absorber fácilmente. El joven DB también está entrando en un año de contrato, por lo que el GM Howie Roseman podría tratar el tramo final como una prueba de manejo: si Woolen prospera, Philly podría extenderlo ante la agencia libre; Si no, pueden dejarlo caminar.

Entonces, ¿qué podría necesitar comerciar por lana? Una selección del día 3 con un edulcorante condicional vinculado al tiempo de juego o las intercepciones podría ser suficiente.

Queda por ver si los Seahawks lo moverán, pero generalmente, donde hay humo, hay fuego. Veremos si Roseman está interesado en traerlo a bordo.