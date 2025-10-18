Prmono quiere trasladar IKJ a Kota Tua, esta es la razón

Jacarta – Instituto de Artes de Yakarta (ikj) se cambiará al área casco antiguoYakarta occidental. Gobierno Provincial (Pemprov) DKI Yakarta actualmente discutiendo el discurso.

Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo reveló el motivo del traslado del IKJ. Porque considera la Ciudad Vieja como un área de patrimonio cultural.

«De hecho, un lugar patrimonial como este requiere mucho talento, artistas que puedan actuar directamente aquí», dijo Pramono en Kota Tua, al oeste de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

Él cree que al trasladar IKJ a Kota Tua, los estudiantes tendrán espacio para expresar mejor y más ampliamente su creatividad.



Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta

También evaluó que si el gobierno regional y el gobierno central brindan apoyo al plan de reubicación, entonces IKJ podría desarrollarse mejor.

Además de trasladar el IKJ, Pramono también se compromete a estructurar el área de Kota Tua y desarrollar el Desarrollo Orientado al Transporte (TOD) en el área.

«Pero lo importante es que antes de que el IKJ se mueva, prepararemos el lugar y el plan es que en 2027 el MRT de arriba, que todavía se está construyendo hasta la ciudad, esté realmente limpio, incluidas las carreteras, todo se concentrará debajo», explicó Pramono.

Añadió que el plan podría implementarse de 2027 a 2029, para que la zona esté más organizada y desarrollada, de acuerdo con las expectativas del Gobierno Provincial de DKI. (Hormiga)