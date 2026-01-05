Priyanka Gandhi Vadra encabezará el panel del Congreso para las encuestas de Assam







líder del congreso Priyanka Gandhi Vadra ha sido nombrado presidente del comité de selección de candidatos para las próximas elecciones a la asamblea de Assam. El secretario general (organización) del Comité del Congreso de toda la India (AICC), KC Venugopal, anunció el sábado por la noche la formación de comités de selección para los cinco estados y territorios de la Unión que acudirán a las urnas en el primer semestre de este año.

Los comités de cuatro miembros se formaron para Assam, Bengala Occidental, Kerala, Tamil Nadu y Puducherry para finalizar las listas de candidatos para las próximas elecciones estatales, según un comunicado emitido por el partido.

Priyanka, secretaria general y parlamentaria de la AICC, ha sido nombrada presidenta del comité para Assam, donde Congreso busca participar en las elecciones en alianza con otros partidos de la oposición y arrebatar el poder al BJP. Es probable que las elecciones a la Asamblea de Assam de 126 miembros se celebren en marzo-abril.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente