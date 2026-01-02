Priyanka Chaturvedi insta al gobierno a actuar urgentemente contra las aplicaciones de inteligencia artificial que sexualizan a las mujeres en X







Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), miembro del Parlamento (MP), Priyanka Chaturvedi, pidió el viernes una intervención urgente del gobierno por el creciente uso indebido de inteligencia artificial (IA) aplicaciones, particularmente en la plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, para sexualizar a las mujeres, informó la agencia de noticias IANS.

En una carta dirigida al Ministro de Tecnología de la Información (TI) de la Unión, Ashwini Vaishnaw, Chaturvedi solicitó la introducción de «barandillas» estrictas para los chatbots de IA como Grok para garantizar que las plataformas de redes sociales sigan siendo un espacio seguro para las mujeres. También destacó la necesidad de una mejor educación de los hombres desde una edad temprana para prevenir este tipo de comportamiento.

“Hemos solicitado atención urgente e intervención del Ministro de TI abordar la cuestión de los crecientes incidentes en los que aplicaciones de IA son incitadas a sexualizar y desnudar a mujeres mediante el uso no autorizado de sus imágenes en las redes sociales”, dijo Chaturvedi en una publicación en X.

Se ha solicitado urgente atención e intervención del Excmo. El Ministro de TI abordará la cuestión de los crecientes incidentes en los que aplicaciones de IA son incitadas a sexualizar y desnudar a mujeres mediante el uso no autorizado de sus imágenes en las redes sociales. Tiene que haber barreras de seguridad establecidas por características tales como… pic.twitter.com/pR5tKzDBwi — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) 2 de enero de 2026

«Tienen que haber barreras de seguridad establecidas por características como Grok que no violen la dignidad de las mujeres; las grandes empresas tecnológicas deben asumir la responsabilidad. Y desearía que los hombres que se entregan a ese comportamiento fueran mejor educados en sus hogares y escuelas para no convertirse en pervertidos tan enfermos en su edad adulta», añadió.

En la carta, el Parlamentario Rajya Sabha señaló una tendencia emergente en las redes sociales, especialmente en X, donde los hombres que operan cuentas falsas supuestamente hacen un mal uso de la función de inteligencia artificial Grok al cargar fotografías de mujeres y provocar que el chatbot reduzca su ropa y las sexualice, informó IANS.

Señaló que el uso indebido no se limita a las fotografías compartidas a través de cuentas falsas, sino que también se dirige a mujeres que publican sus propias imágenes en línea.

Describiendo la tendencia como un “uso inaceptable y grave de una función de IA”, Chaturvedi criticó a Grok por “permitir este comportamiento al adherirse a tales solicitudes”.

Calificó tales actos como una violación del derecho de las mujeres a la privacidad y un delito penal, y añadió que incidentes similares pasan «absolutamente sin control» en otras plataformas digitales también, informó IANS.

“Le escribo como miembro activo del Comité Permanente de TI y Comunicación para instarle, como ministro, a abordar esto con firmeza con X para garantizar que se incorporen salvaguardias en sus aplicaciones de inteligencia artificial para hacer de la plataforma un espacio seguro para las mujeres”, dijo.

«Nuestro país no puede ser un espectador ante la violación pública y digital de la dignidad de las mujeres, sin consecuencias, bajo el disfraz de creatividad e innovación. Si bien acogemos con satisfacción la IA y su papel para hacer la vida más fácil, no permitiremos la proliferación de actos tan degradantes hacia las mujeres», añadió el parlamentario.

