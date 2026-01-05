Priyanka Chaturvedi cuestiona la denegación de libertad bajo fianza a Umar Khalid, imán de Sharjeel







Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), miembro del Parlamento (MP), Priyanka Chaturvedi, expresó el lunes su preocupación por la La decisión de la Corte Suprema para negar la libertad bajo fianza a Umar Khalid y Sharjeel Imam, los acusados ​​en el caso de los disturbios de Delhi de 2020, afirmando que el dúo ha permanecido en prisión durante los últimos cinco años sin que se haya presentado una hoja de cargos, informó la agencia de noticias ANI.

Sus comentarios se produjeron después de que la Corte Suprema rechazara las solicitudes de libertad bajo fianza de Khalid e Imam, al tiempo que concedía alivio a Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd Saleem Khan y Shadab Ahmad, los otros acusados ​​en el caso.

Chaturvedi Dijo que era preocupante que no se hubiera concedido la libertad bajo fianza a pesar de la falta de cargos, incluso después de cinco años.

“Durante cinco años no se ha presentado ningún cargo y todavía no se ha concedido la libertad bajo fianza”, dijo.

En declaraciones a la ANI, el Shiv Sena (UBT) El líder dijo: «Han dicho que no existe la libertad personal bajo la Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA). Ahora, se han formulado cargos bajo la UAPA, pero no se ha presentado ninguna hoja de cargos durante cinco años. No hay hoja de cargos, no se concedió la libertad bajo fianza, hubo una audiencia en la Corte Suprema, algunas personas obtuvieron la libertad bajo fianza, pero estos dos no».

Y añadió: «Espero que en este caso se presente una hoja de cargos lo antes posible y se comience a actuar. Estos dos han estado en prisión durante los últimos cinco años sin conocer los cargos».

Disturbios en Delhi 2020: SC cita un “papel central” en una supuesta conspiración

Más temprano ese mismo día, el tribunal superior denegó su petición de libertad bajo fianza relacionada con la supuesta conspiración más grande detrás del atentado del noreste de febrero de 2020. Delhi disturbios. El tribunal observó que los dos se encontraban en “una base cualitativamente diferente” en comparación con los otros acusados ​​en términos de material de acusación y pruebas, informó la ANI.

El tribunal señaló que a Khalid e Imam se les atribuyó un papel “central” en los presuntos delitos y sostuvo que, aunque su encarcelamiento se ha prolongado, no viola las salvaguardias constitucionales ni anula el embargo legal según las leyes aplicables.

La sentencia fue dictada por un tribunal de Jueces Aravind Kumar y NV Anjaria sobre las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd Saleem Khan y Shadab Ahmad.

El 10 de diciembre de 2025, el tribunal superior se reservó su veredicto después de escuchar los argumentos detallados de todas las partes. El 2 de septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Delhi rechazó las solicitudes de libertad bajo fianza de nueve acusados, entre ellos Khalid e Imam, lo que los llevó a acudir al Tribunal Supremo.

El tribunal superior había observado que, prima facie, el papel del Imam y Khalid en la supuesta conspiración era “grave”, afirmando que habían pronunciado discursos incendiarios en términos comunales para “instigar la movilización masiva de miembros de la comunidad musulmana”.

Khalid, Imam y otras personas fueron arrestadas en enero de 2020 bajo las estrictas disposiciones de la Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA) en relación con el caso de los disturbios de Delhi de 2020. La violencia estalló durante las protestas contra la Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), dejando 53 personas muertas y más de 700 heridas.

