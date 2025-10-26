Priyanka Chaturvedi critica a Udit Raj por el ángulo de casta en la disputa por el desalojo de bungalows







Shiv Sena (UBT) diputado Priyanka Chaturvedi El sábado criticó al líder del Congreso, Udit Raj, por vincular el desalojo de su bungalow gubernamental con la opresión de castas.

Dijo que permanecer más tiempo en un alojamiento oficial no debería enmarcarse como una cuestión de castas.

En una publicación en X, Priyanka Chaturvedi escribió: «Permanecer más tiempo en un alojamiento sarkari – por cualquier necesidad urgente, y también, pedirle al tribunal que continúe, pero cuando se vio obligado a desalojarlo, se convirtió en una cuestión de identidad de casta. Algunos abogados activistas luego culparán a la `mentalidad brahmínica`».

«Vamos, por favor, no desafíes el intelecto de la gente y reduce la estancia más larga de lo esperado en un alojamiento que te dieron como oficial para la opresión de castas», decía la publicación.

Un día antes, el líder del Congreso Udit Raj acusó al gobierno central de acoso después de que funcionarios de la Dirección de Propiedades se movilizaran para desalojar su residencia en Pandara Park en Nueva Delhi. Fuentes gubernamentales, sin embargo, dijeron que el desalojo se estaba llevando a cabo porque el bungalow, ocupado por la esposa de Raj, Seema Raj, estaba retenido más allá del período permitido a pesar de una orden de desalojo.

El líder del Congreso dijo que la casa está a nombre de su esposa y criticó a las autoridades por eludir los procedimientos judiciales, calificando la acción de «atrocidad» y cuestionando el trato dado a la gente común, los dalits y las clases atrasadas.

«Esta casa está a nombre de mi esposa… Esta es la de Manohar Lal Khattar. ministerioy cuando intento encontrarme con él, ni siquiera lo encuentra. Esta es la atrocidad del gobierno de Modi, que mis cosas estén siendo tiradas así, y nadie ha sido sometido a tales atrocidades en la India independiente. Ni siquiera escuchan al tribunal… Cuando nos acosan, ¿qué debe estar pasando con los pobres comunes, los dalits y la gente atrasada del país? Si el tribunal dictamina el 28 de octubre, entonces abandonaremos la casa», dijo Raj a ANI.

Mientras tanto, fuentes gubernamentales dijeron a ANI que Seema Raj estaba ocupando el bungalow del gobierno a pesar de una orden de desalojo.

Las fuentes dijeron que Seema Raj permaneció en la ocupación no autorizada de la propiedad del gobierno durante cinco meses después de la fecha límite, lo que dio lugar a acciones legales en virtud de la Ley de Locales Públicos (Desalojo de Ocupantes No Autorizados).

El caso fue remitido a la Sección de Litigios el 12 de junio de 2025, luego de que Seema no desalojara en la fecha estipulada. El Oficial de Bienes emitió un aviso de causa justificada el 16 de junio, a lo que ella respondió compareciendo ante el oficial el 23 de junio. A pesar de esto, se aprobó una orden de desalojo el 5 de agosto y se le entregó el 11 de agosto, dijeron.

Como consecuencia de la ocupación no autorizada, se han acumulado cargos por daños de aproximadamente 21,45 rupias lakh contra el funcionario retirado. A pesar de que la orden de desalojo lleva varios meses en vigor, Raj aún no ha desalojado la propiedad, gobierno agregaron las fuentes.

