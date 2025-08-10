Priyank Kharge acusa a BJP de crédito de ‘secuestro’ para la línea amarilla de Bengaluru







El ministro de desarrollo rural de Karnataka, Priyank Kharge BJP Para «secuestrar» el crédito para la Fase 2 de la línea amarilla, afirmando que el gobierno de Karnataka asumió la mayor parte de los gastos, contribuyendo con más de 12.000 millones de rupias.

El primer ministro Narendra Modi está en Bengaluru el domingo para inaugurar la tan esperada línea amarilla del metro de Bangalore y el tren Vande Bharat Express entre Bengaluru y Belagavi. También está programado para colocar la base para el proyecto Bangalore Metro Phase-3.

Llevando a X (anteriormente Twitter), Kharge dijo: «El proyecto metropolitano se lanzó bajo el gobierno de la UPA dirigido por Manmohan Singh. En la primera fase, el gobierno de la UPA tenía una parte significativa del costo, superando la contribución del gobierno estatal», escribió.

Según él, después de que BJP llegó al poder, su compromiso con el proyecto disminuyó, con el Gobierno centralLa participación de los s disminución drásticamente en las fases posteriores.

«El gobierno de Karnataka ha asumido la mayor parte de los gastos, contribuyendo con más de 12.000 millones de rupias, cubriendo los costos de adquisición de tierras y los gastos adicionales», agregó.

El gobierno central solo proporcionó 8,000 millones de rupias para el proyecto, señaló.

«Esta falta de apoyo obligó a BMRCL a tomar préstamos para cubrir los costos restantes del proyecto. Mientras que las contribuciones de Karnataka al Centro continúan creciendo año tras año, los retornos al estado disminuyen y el proyecto de la Línea Amarilla es un ejemplo evidente de esto», dijo Kharge.

Mientras tanto, hablando con los videos de PTI, Tejasvi Surya, diputado de Bengaluru South, insistió en que el primer ministro «presionó por la infraestructura pública en Bengaluru», afirmando que entre la línea amarilla y la línea naranja propuesta que el primer ministro está colocando la piedra de la Fundación para el domingo, 18 lakh Commuters se beneficiarán.

«Pero el Congreso intenta tomar el crédito por todas las cosas en las que no tienen ningún papel. Es posible que haya visto recientemente, el Congreso intentó recibir crédito incluso por la victoria de IPL», dijo Surya.

El crédito por el éxito es para la gente de BengalurúNadie más, agregó.

