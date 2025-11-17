‘Prisoner 951’ revela imágenes de BTS mientras el drama prepara el lanzamiento de la BBC

El bbc y fremantle‘s Dancing Ledge Productions ha revelado un par de imágenes detrás de escena de «Prisionero 951”, una nueva serie dramática basada en el encarcelamiento real de Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Irán.

Protagonizada por Narges Rashidi (“Gangs of London”, “Under the Shadow”) y Joseph Fiennes (“Dear England”, “The Handmaid’s Tale”), “Prisoner 951” cuenta la historia de Zaghari-Ratcliffe, quien en 2016 fue separada de su hija pequeña y acusada de espionaje en Irán, enfrentando años de prisión.

“A miles de kilómetros de distancia, en Londres, su marido Richard se niega a perder la esperanza”, dice la sinopsis del programa. «Cuando se revela que Nazanin es un peón en una disputa política de décadas, Richard se ve obligado a luchar contra la tiranía en el extranjero y la aparente indiferencia en casa. A lo largo de seis angustiosos años, esta poderosa historia real muestra el extraordinario coraje y la resistencia de una familia: la pesadilla de una madre, la misión de un marido y el vínculo inquebrantable de una familia».

La serie de cuatro partes, que se estrenará en BBC One e iPlayer el 23 de noviembre, está escrita por Stephen Butchard (“This City Is Ours”, “Five Daughters”) y dirigida por la tres veces ganadora del BAFTA Philippa Lowthorpe (“Three Girls”, “The Crown”). Está basado en el libro de próxima aparición “A Yard in the Sky”, escrito por Nazanin y Richard Zaghari-Ratcliffe.

Joseph Fiennes detrás de escena de “Prisionero 951”. BBC/Salida del baile

En un comunicado, Butchard dijo que la serie «muestra lo increíbles que podemos ser a veces bajo presión».

«De alguna manera, podemos reunir la fuerza para seguir adelante, seguir esperando, seguir luchando. Mucha gente se identificará con eso, todos tenemos nuestras luchas en diversos grados. Es lo que hacemos, encontramos un camino hacia adelante, miramos hacia la luz», añadió. “Algunas de las mujeres en la prisión [Evin prison in Tehran] Todavía están allí pero todavía están mirando hacia la luz. Se trata de encontrar esperanza en cada día y creo que eso es importante. A pesar del tema, puede ser una historia realmente edificante”.

Butchard continuó: «Esta es una historia muy humana, pero también aporta un elemento de suspense. Puede ser apasionante en algunos lugares, traumático y edificante en otros. Con suerte, será algo que se quedará con los espectadores y les hará hablar de ello al día siguiente. Creo que ese es el trabajo del drama».

El director Lowthorpe calificó a “Prisoner 951” como una “historia devastadora, pero también una historia de amor y esperanza, que es lo que la hace tan convincente”.

Y añadió: «Pensé que esta es una historia muy importante que contar para resaltar la difícil situación no sólo por la que pasó Nazanin, sino también por todos los demás rehenes que son tomados por razones políticas en todo el mundo. Al contar la historia de Nazanin y Richard, podemos resaltar lo que es ser un rehén estatal. La gente realmente no sabe lo que es estar en confinamiento solitario, tener interminables juicios falsos o ser utilizado como un peón político. Creo que esta historia ilumina lo que era Me gustaría que Richard y Nazanin pasaran por esta terrible experiencia”.

“Prisoner 951” fue producida por Dancing Ledge Productions de Fremantle para BBC One y BBC iPlayer. Fremantle se encarga de las ventas internacionales.