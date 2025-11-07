Prison Of Blues completa su gira de 50 conciertos entre Indonesia y Europa, llevando a cabo una misión de promoción cultural y su último álbum

Jacarta – prisión de blues completó una serie de giras importantes durante tres meses con un total de 50 apariciones en Indonesia y Europa. Este logro confirma su posición como una de las bandas de Psychobilly de Indonesia más tenidas en cuenta en el panorama internacional.

«Para esta gira europea, es la quinta vez que aceptamos una invitación a uno de los festivales Psychobilly más importantes del mundo, que se celebró en Oberhausen, Alemania, y esta vez también invitamos a un colaborador para la voz, Dellu Uyee», dijo Bayu Randu, guitarrista y productor de Prison Of Blues, en su declaración, citada el viernes 7 de noviembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En esta gira, Prison Of Blues visitó seis países europeos: Alemania, Chequia, Bélgica, Hungría, Austria y Países Bajos. También aparecieron en varias ciudades de Indonesia. Consiguieron conquistar un total de 50 escenarios, un gran logro para una banda del género Psychobilly clasificado como minoritario en Indonesia.

Prison Of Blues se fundó en Temanggung en 2007. Su última formación está formada por Endy Barock (batería), Topan Murdox (segunda guitarra), Dhana (contrabajo), así como dos antiguos miembros, Bowo (voz y guitarra) y Bayu Randu (primera guitarra). A lo largo de su carrera, han lanzado 11 álbum recopilaciones en Europa y América, así como 4 álbumes en solitario.

«Esta es la primera vez que participo en una gira europea con POB, para ser honesto, me sorprendió mucho, esta banda es grande aquí y tiene muchos fans, mucha gente de California, España e Italia vino a ver POB», dijo Dellu Uyee.

Además de presentar el cuarto álbum, Prison Of Blues también tiene la misión de presentar la cultura indonesia.

«Esta gira de 50 puntos entre Indonesia y Europa es también una promoción para nuestro cuarto álbum y, como de costumbre, llevamos a cabo una misión promocional para Indonesia. Además de traer atributos de telas indonesias, también promocionamos específicamente fantasmas indonesios, como Pocong, Kuntilanak, Witchcraft, etc.», dijo Bowo, vocalista y fundador de la banda.

La gira europea se realizará del 3 al 31 de octubre y concluirá con una actuación en el festival “Psychbilly Earthquake 2025”. Anteriormente, también aparecieron regularmente en el festival Psychobilly más grande en 2016, 2017, 2018 y 2024.

Según Endy Barock, la base de fans de Prison Of Blues en Europa se ha vuelto más fuerte que en Indonesia.