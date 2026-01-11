Prisioneros en cárcel de California recibirán terapia de realidad virtual







Una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles está trayendo cascos de realidad virtual a California prisiones para exponer a los reclusos a escenarios del mundo real para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad y brindarles un breve escape al mundo exterior. El mes pasado, los hombres encarcelados en la prisión estatal de Valley, cerca de Fresno, California, disfrutaron experimentando esta tecnología en un programa de una semana.

Algunos prisioneros fueron transportados a destinos exóticos como Bangkok, mientras que otros fueron expuestos a entrevistas de trabajo, lo que les ayudará a encontrar empleo una vez que sean liberados. Los voluntarios también ayudaron a los reclusos a procesar cualquier emoción o trauma que pudiera haber surgido. Utilizan 100 auriculares Oculus donados por Meta, entre reclusos en general, delincuentes juveniles y personas en régimen de aislamiento. Sabra Williams, fundadora de la organización sin fines de lucro Creative Acts que ejecuta este programa, llama a los dispositivos de realidad virtual una «máquina de esperanza» y espera expandir el programa. a escala nacional.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente