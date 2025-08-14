Priscilla Presley nombrado en fraude, violación de la demanda por contrato

Priscilla Presley ha sido acusado de fraude en una disputa desordenada con dos ex socios comerciales que afirman que ella usó su estatus de celebridad para empañar su reputación.

Brigitte Kruse, una subastadora de recuerdos de Elvis, y Kevin Fialko, un coleccionista de recuerdos de Elvis, demandó a Presley el lunes por fraude y incumplimiento de contrato. Buscan más de $ 50 millones en daños.

El traje llega un año después de Presley demandó a KruseFialko y otros, alegando que la habían estafado de al menos $ 1 millón y habían aprovechado su confianza y su vejez para entrar en acuerdos comerciales inconcebibles.

En la nueva demanda, Kruse y Fialko alegan que Priscilla reclamó falsamente la propiedad de su nombre completo, imagen y semejanza, a pesar de haber vendido los derechos sobre el nombre de «Presley» y «Graceland» en 2005 por $ 6.5 millones. Según la demanda, Prelsey luego afirmó que se había olvidado del acuerdo.

La queja alega que no reveló esta información mientras obtuvo millones en inversiones y se benefició de miles de horas de desarrollo de marca, contribuciones de IP y experiencia proporcionada por Kruse y Fialko.

Según los demandantes, después de la muerte de su hija Lisa Marie Presley, Priscilla y su asociada, Keya Morgan, supuestamente represalias con falsas acusaciones de abuso de ancianos, una presunta táctica destinada a dañar las reputaciones de Kruse y Fialko, evitar obligaciones contractuales y recuperar el control del patrimonio de Presley.

«Como las grabaciones y comunicaciones de video detalladas ya confirman, no hay absolutamente ninguna evidencia de influencia indebida, coerción o abuso de ancianos involucrados, solo una asociación comercial legítima y bien documentada», dijo el abogado de Los Ángeles. Jordan Matthews, que representa a Kruse y Fialko. «La evidencia establecerá que las verdaderas víctimas aquí son mis clientes, que invirtieron millones y años de arduo trabajo para revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionados y acusados falsamente una vez que el dinero estaba sobre la mesa y todos los problemas personales y comerciales se habían resuelto».

Lisa Marie murió en enero de 2023 a la edad de 54 años debido al paro cardíaco. La demanda afirma que Priscilla no siguió la «directiva clara de su hija para» prolongar su vida «y, en cambio,» Priscilla tiró de Lisa a Lisa [Marie] siendo admitido, y antes de su nieta, Riley [Keough]pudo llegar al hospital, exigiendo que Kruse emita una declaración a los medios de comunicación, para que pudiera controlar la narrativa «.

La presentación alega que Presley explotó la muerte de su hija para reclamar el control sobre los activos que había vendido previamente e invalidar los contratos que ya no atendían sus intereses. «Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizó la amenaza de los esfuerzos de Lisa para que Priscilla se haya eliminado como el único administrador de la irrevocable fideicomiso de seguros de vida de Lisa», afirma la demanda, y agrega que Priscilla «finalmente quería controlar» el Trust de Lisa Marie, que Lisa Marie estableció después de entrar en su herencia en 1993, y Graceland.

La queja afirma además que Morgan alentó a Priscilla a armarse las afirmaciones de abuso de ancianos, supuestamente sabiendo que eran falsos, y usarlos como palanca para excluir a Kruse y Fialko de los activos y la compensación que habían ganado legalmente.

«El abuso de ancianos es un problema muy grave en nuestra sociedad», dijo Matthews. «Es lamentable que Priscilla esté haciendo por el abuso de ancianos lo que Amber Hizo hizo por el movimiento #MeToo».

Matthews agregó: «Priscilla declaró que fue» obligada a la servidumbre por contrato «, lo que desafortunadamente socava el importante trabajo del movimiento de derechos civiles».

He continued, “Our complaint alleges that Priscilla targeted Kruse and Fialko from day one, when she was in dire financial need, faced with mounting IRS debt and multiple lawsuits, even within her own family. The complaint alleges that Priscilla’s relationship with her daughter was in ruins for decades and long before Kruse and Fialko were involved. Kruse and Fialko invested seven figures into rebuilding Priscilla’s brand, Estabilizar sus finanzas, resolver sus demandas, limpiar numerosas pruebas familiares e intentar ayudar a Priscilla a reparar su relación con su hija.

Variedad se ha comunicado con un representante legal de Presley para hacer comentarios sobre la nueva demanda.

La demanda de Presley contra Kruse y Fialko alega que la indujeron fraudulentamente a firmar contratos para que pudieran recibir el 80% de sus ingresos.

«Convencieron a Presley de que todos sus antiguos asesores eran engañosos o incompetentes, y que ella dejaba millones de dólares en la mesa como resultado de su mala gestión», dice la queja. «Al aislarla y sumergirse en todos los aspectos de su vida, los acusados pudieron inducir fraudulentamente a Presley a darles poder notarial, control sobre sus fideicomisos familiares y personales, y controlar sus cuentas bancarias».