Priorizar el sector estratégico, el impuesto al combustible se reduce hasta un 80 por ciento

Yakarta, Viva – Política de reducción del impuesto sobre combustible de vehículos motorizados (Pbbkb) ha sido implementado oficialmente por el Gobierno Provincial de DKI Jakarta (Pemprov), a través del Decreto del Gobernador número 542 de 2025.

El jefe del Centro de datos e información de la Agencia de Ingresos Regionales de Yakarta (Bapenda), Morris Danny explicó, esta política fue válida desde el 22 de julio de 2025 y después de ser firmada por el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung.

«El gobierno provincial espera que esta reducción pueda aliviar la carga de la comunidad y apoyar la operación de sectores vitales sin perturbar los ingresos regionales», dijo Danny en su declaración, el viernes 29 de agosto de 2025.

Aumentos de impuestos de vehículos motorizados de Yakarta

Además, también enfatizó que esta política se aplicó para mantener la estabilidad económica, controlar la inflación regional y alentar la eficiencia operativa, especialmente en el sector de defensa y seguridad.

Basado en la ley número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre los gobiernos centrales y regionales y otras regulaciones fiscales, Danny se aseguró de que esta política se tomara después de considerar la carga fiscal de la comunidad y las necesidades estratégicas nacionales.

También explicó tres esquemas de nivel incentivo Al reducir el PBBKB. Primero es la reducción del 50 por ciento para vehículos motorizados privados. En segundo lugar, una reducción del 50 por ciento para vehículos automotores públicos, y el tercero es una reducción hasta 80 por ciento Para el combustible utilizado en la operación del sector de defensa y seguridad.

«Entre otras cosas, incluyen vehículos de combate, barcos y aviones de patrulla, equipos pesados ​​de defensa, ambulancias y barcos hospitalarios, así como vehículos que apoyan las actividades estratégicas de otros países», dijo Danny.

Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

A pesar de proporcionar una reducción en los aranceles, continuó Danny, DKI JAKARTA Gobierno provincial enfatizó que la obligación de informes y el depósito de PBBKB sigue siendo válido.

«Esta relajación son incentivos fiscales, y no la eliminación de las obligaciones fiscales. Esta política también fortalece el compromiso de Yakarta con la transparencia y la responsabilidad fiscal regional», dijo.

Se puede acceder a más información sobre los procedimientos de informes, la realización de códigos de pago y el registro de nuevos objetos fiscales a través del sitio web oficial: taxonline.jakarta.go.id.