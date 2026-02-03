Prinsa Mandagie prepara proyecto musical 2026, trabajando en colaboraciones y remakes de canciones legendarias

Jacarta – Entrando en 2026, mandagie atrapado reafirma su existencia en la industria música Patria. Esta cantante de marcado carácter vocal prepara actualmente una serie de nuevos proyectos, que incluyen colaboraciones con cantantes masculinos y planes de repetir actuaciones. con Éxitos legendarios que tuvieron éxito en su época.

Uno de los proyectos que actualmente prepara Prinsa Mandagie es una colaboración con un cantante masculino. Ambos presentarán la última versión de una canción legendaria de una banda icónica que ha quedado grabada en los corazones de los oyentes de generaciones. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Prinsa desveló que esta colaboración llegó de forma inesperada. Inicialmente sólo aceptó una invitación a una reunión con el sello para discutir la agenda musical del próximo año.

«Para ser honesto, no pensé que habría esta colaboración. Me invitaron a una reunión con el sello Wecord Evermore Indonesia para la agenda 2026, aparentemente una de las opciones es esta colaboración, si estoy interesado. Interesado, no lo piensen demasiado», dijo Prinsa en su declaración, citada el martes 3 de febrero de 2026.

A diferencia de la mayoría de proyectos musicales, la selección de canciones de esta colaboración no provino de Prinsa. Aceptó el concepto que había diseñado el equipo desde el principio.

«Eh, puedes tocar el título, ¿verdad? No puedes elegir. Entonces cuando se ofreció, la canción ya había sido elegida. Dijeron que sería un dueto, pero no sabían con quién sería un dueto», dijo riendo.

Este enfoque hace que el proyecto colaborativo de Prinsa Mandagie parezca más espontáneo, además de desafiante porque tiene que ir directamente a un concepto predeterminado.

Rehacer una canción que alguna vez fue muy popular no es una cuestión fácil. Prinsa es consciente del gran reto que supone revivir obras icónicas sin perder el sentimiento nostálgico que está profundamente arraigado en la mente de los oyentes.

«Da miedo cuando rehaces una canción que fue un éxito en ese momento. No quiero decir que la hice mejor, pero quiero poder contar otro ángulo de la historia de la canción», explicó Prinsa.

Para Prinsa, este remake no se trata de superar la versión original, sino de presentar una nueva perspectiva que respeta el poder emocional de la canción.