Principios de 2026 Lamentablemente, Allano Lima admite ser víctima de fraude al comprar online

VIVA – El inicio de 2026 se abrió con una experiencia amarga para los jugadores. persia Jacarta, Allano Lima. El extremo brasileño se admitió como víctima fraude al comprar a través de las redes sociales.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, Allano compartió esta desagradable historia como una advertencia al público para que tenga más cuidado al realizar transacciones en línea.

Allano Lima reveló que sufrió un fraude cuando quiso comprar zapatos desde la cuenta de un vendedor online en Instagram. El derramamiento de corazones se subió a través de la función Instagram Story el jueves 1 de enero de 2026.

El jugador de 30 años dijo que había realizado el pago según lo acordado. Sin embargo, después de realizar la transacción, la cuenta del vendedor, conocida como @kipersport, lo bloqueó y no envió la mercancía solicitada.

«Desafortunadamente todavía hay sitios web que engañan a los clientes», escribió Allano en su publicación. También recordó a sus seguidores que no realicen compras desde esta cuenta.

Allano también incluyó una captura de pantalla de la conversación como prueba de la transacción que se había realizado. En una carga de seguimiento, enfatizó que el dinero transferido no resultó en la entrega de bienes.

«Aquí está la prueba. No compren cosas así. Me engañaron y a usted también le puede pasar», escribió Allano.

Esta subida también llamó la atención, teniendo en cuenta que Allano es un jugador extranjero que actualmente defiende al Persija Jakarta en la Superliga 2025/2026.