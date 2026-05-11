Principalmente deportes, realidad; Nuevos espectáculos a mitad de temporada

Fox ha revelado un calendario de otoño con sólo dos noches de series que no son deportes ni reality shows y sin programas nuevos, una vez más guardando la mayor parte de su programación con guión para mitad de temporada.

Eso significa que las nuevas entradas de primer año, incluido el tan esperado regreso de “Baywatch”, así como el thriller criminal (“The Interrogator”) del ícono del cómic británico Stephen Fry, tendrán que esperar al menos hasta el invierno para su lanzamiento. Incluso entonces, Fox estrenará sólo tres nuevas series la próxima temporada (la tercera será el nuevo formato de citas “Marriage Market”, presentado por Whitney Cummings).

Al señalar la gran dependencia de la cadena de propiedades existentes, el director ejecutivo de Fox Entertainment, Rob Wade, señaló que «el 90% de nuestra lista son programas recurrentes y creemos que las nuevas series que presentaremos para la próxima temporada serán increíblemente complementarias».

Con programas de juegos y competencias de telerrealidad los lunes, miércoles y jueves, junto con fútbol universitario los viernes y sábados, eso no deja mucho espacio para otras tarifas. Los martes, Fox tiene 14 episodios de la temporada 2 de “Best Medicine”, su adaptación de “Doc Martin” dirigida por Josh Charles. A las 9 pm, es el regreso de la temporada 3 de “Doc”, que también se basa en un exitoso formato internacional (de Italia).

«El martes se ha convertido en un área de fortaleza para Fox», dijo Dan Harrison, vicepresidente ejecutivo de planificación de programas y estrategia de contenido. «Estamos combinando ‘Best Medicine’ y ‘Doc’, brindando a los espectadores una noche de maravillas médicas».

La otra noche para las series con guión es el domingo, donde “Animation Domination” llegará con un giro este año: la película de acción real “Animal Control”, protagonizada por Joel McHale y que entra en su quinta temporada, se emitirá después de “Los Simpson”. Eso se debe en parte a que Fox ya no tiene otros comediantes de media hora con quienes acompañarlo, ahora que “Going Dutch” está cancelado.

El presidente de Fox Television, Michael Thorn, admitió que la cadena ha puesto más prioridades en construir drama y establos sin guión. «Realmente hemos evolucionado esos modelos de producción de una manera que nos prepara para el éxito, y ahora estamos dando un paso atrás y estamos haciendo lo mismo con la comedia de acción real», dijo. «Creemos en el género. Verán más de nosotros en el futuro».

Wade agregó que la cadena ha pausado el desarrollo de su comedia hasta que pueda «realmente profundizar en ese modelo de negocio y descubrir cómo podemos hacerlo efectivo a largo plazo».

También en la agenda de otoño están las series animadas propiedad de Fox “Universal Basic Guys” y “Grimsburg”. En el frente sin guión, las estrellas “Celebrity Name That Tune” y “Celebrity Weakest Link” son los lunes, los jugadores de piso brillante “The Floor” y “99 To Beat” son los martes, mientras que los reality shows competitivos “Hell’s Kitchen” y “Special Forces: World’s Toughest Test” son los miércoles.

Para mitad de temporada, hay nuevos dramas “Baywatch” y “The Interrogator”, así como la temporada 2 de “Memory of a Killer” y la temporada 3 de “Murder in a Small Town”. Para adaptarse a más horas de guión a mitad de temporada, Harrison dijo que Fox agregará una segunda noche dramática (la noche real por determinar).

En cuanto a “Baywatch”, está claro que lograr que su reactivación despegue es la prioridad número uno. «Es icónico, global y captura lo mejor del sueño de California», dijo Thorn. «Es puro escapismo con un elenco que combina los mejores talentos televisivos con importantes influenciadores sociales. Es un honor traer de regreso ‘Baywatch’. Nos sentimos muy bien con el lugar donde estamos, pero también sentimos la presión de las expectativas ya elevadas y avivadas. Es un desafío emocionante para mis equipos y para mí».

Mientras tanto, con «The Interrogator» (protagonizada por Jenna Elfman junto con Fry), Thorn dijo: «Ordenamos este programa porque vemos un fuerte personaje característico de Fox, un intelecto afilado y engañosamente encantador. Es un rebelde sexy por derecho propio».

Las comedias animadas “American Dad!”, “Bob’s Burgers”, “Family Guy” y “Krapopolis” también regresarán a mitad de temporada. En las películas sin guión, programadas para mitad de temporada están “Crime Scene Kitchen”, “Don’t Forget The Lyrics”, “Extracted”, “Fear Factor: House of Fear”, “Gordon Ramsay’s Secret Service”, “Lego Masters”, “The Masked Singer”, “MasterChef” y “Next Level Chef”.

En realidad, esos son sólo algunos de los reality shows que hay en cubierta. También se renovaron para uso futuro: “Beat Shazam”, “Kitchen Nightmares” y “Next Level Baker” (que se retomó durante dos temporadas y regresará durante la temporada navideña), y aún quedan más renovaciones por anunciar.

Wade dijo que algunas de las fuertes compras inesperadas se debían a contingencias de huelga. «Afortunadamente, parece que las discusiones entre los sindicatos han ido bien, pero hubo un momento en marzo, y antes de enero, febrero, en el que nos faltaba dinero, podríamos haber estado considerando otra huelga para este año, y quién sabe qué va a pasar», dijo. «Así que compramos excedentes de espectáculos en caso de que haya una crisis o los necesitemos».

Mientras tanto, como se anunció anteriormente, Fox también está mirando hacia la temporada televisiva 2027-2028, habiendo elegido una nueva versión de “Highway to Heaven”, de Jason Katims, y el spin-off de “Padre de familia”, “Stewie” de Seth MacFarlane.

Aquí está el calendario de Fox para el otoño de 2026:

LUNES

8 pm “Celebridad nombra esa melodía”

21 hs “El eslabón más débil de los famosos”

MARTES

20 h “La Mejor Medicina”

21 h “Doctor”

MIÉRCOLES

20 h “El Piso”

21 h “99 para batir”

JUEVES

20 h “La cocina del infierno”

21 h “Fuerzas especiales: la prueba más dura del mundo”

VIERNES

8 pm “Viernes de fútbol americano universitario Fox”

SÁBADO

7 pm “Sábado Fox Sports”

DOMINGO

7 pm NFL en Fox / The OT / Fox Animation Encores

20 h “Los Simpson”

8:30 pm “Control de animales”

21 h “Chicos Básicos Universales”

21:30 horas “Grimsburgo”

MEDIA TEMPORADA

Drama: «Baywatch», «El interrogador», «Memoria de un asesino», «Asesinato en un pueblo pequeño». Comedia: «¡Papá americano!», «Bob’s Burgers», «Padre de familia», «Krapopolis». sin guión: «Cocina de la escena del crimen», «No olvides la letra», «Extraído», «Fear Factor: House of Fear», «El servicio secreto de Gordon Ramsay», «Lego Masters», «El cantante enmascarado», «MasterChef», «Chef del siguiente nivel».

“Baywatch” está coproducida por Fox Entertainment y Fremantle con Matt Nix como showrunner y productor ejecutivo. McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz son los productores ejecutivos. McG dirigió el estreno de la serie.

“The Interrogator” es una coproducción de Lionsgate Television y Fox Entertainment. El guión piloto fue escrito por Fry, con revisiones de Matt Pyken y William Harper. Dan Dworkin y Jay Beattie son productores ejecutivos y showrunners. Fry es productor ejecutivo con William Harper y Paul McGuigan, quien también dirige. Anthony Bregman y Miriam Mintz de Likely Story, Matt Pyken, Neil Burger y Anonymous Content son productores ejecutivos.

“Marriage Market” es producida por Fox Entertainment Studios y distribuida mundialmente por Fox Entertainment Global. Alycia Rossiter y John Carr son productores ejecutivos, con Rossiter como showrunner.

“Highway to Heaven” es de Fox Entertainment Studios y el productor ejecutivo es el showrunner Jason Katims. Darryl Frank, Justin Falvey y Todd Cohen de Amblin Television, junto con Mark Itkin y Cindy Landon de Michael Landon Productions, además de Wayne Lepoff, son productores ejecutivos.

“Stewie” es producida por 20th Animación Televisiva; Seth MacFarlane da voz a Stewie y será el productor ejecutivo de Fuzzy Door. La serie fue creada por MacFarlane y Kirker Butler, quienes son productores ejecutivos con Kara Vallow. Butler es el showrunner.