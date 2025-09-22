Principales conclusiones de la Conferencia Europea de San Sebastián

Altos ejecutivos, líderes gubernamentales y figuras internacionales reunidas durante el Festival de Cine de San Sebastián Este domingo para reflexionar sobre la posición de España dentro de la industria audiovisual europea y cómo navegar en un mercado en constante evolución.

El evento, cuya tercera edición se tituló «Liderar el audiovisual del futuro», está en manos del Ministerio de España para la Transformación Digital y el Servicio Público a través de la Secretaría del Estado para la Digitalización y Inteligencia artificial. La reunión tiene como objetivo reflexionar sobre el panorama audiovisual en Europa y comprender cómo los profesionales españoles pueden prosperar en una industria constantemente enfrentando cambios importantes. Este año, las conversaciones se centraron en gran medida en dos temas clave: la inteligencia artificial y la necesidad de España de una mejor regulación cuando se trata de proteger la IP española.

En sus comentarios finales, el Secretario de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, dijo que organizar la conferencia por tercer año se sintió como la «consolidación de un espacio». «El trabajo de todos en esta sala es crucial para que España sea la productora de contenido audiovisual más exitosa no inglés en Europa», agregó. «Sobre todo, vamos a seguir invirtiendo. Este es un momento de consolidación. Es difícil entender las nuevas herramientas, pero lo que estamos haciendo es muy poderoso».

Ignesi Camós, director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España (ICAA), dijo que es «esencial apostar por mejorar el talento creativo, técnico y de producción a nivel nacional y tener España como un puente entre Europa y América Latina».

«Debemos involucrarnos cada vez más en proyectos y coproducciones internacionales», reiteró. «Creo que este es el elemento que puede darnos un salto cualitativo internacionalmente, dándonos un prestigio y un reconocimiento importante. Pero debemos estar acompañados por aliados europeos para competir con otros mercados. Estamos comprometidos a abrir mercados, incluidos los países del continente asiático».

Es importante tener en cuenta que la conferencia tuvo lugar solo una hora después del Club de productores europeos (EPC) compartió una declaración que destacó sus preocupaciones sobre la regulación de Agoraeu recientemente propuesta (2028-2034). La Comisión Europea propone el programa de la Unión Europea para apoyar y promover la cultura y los medios de comunicación. Según el EPC, el «nuevo hilo de medios plantea serias preocupaciones para el futuro de la creación audiovisual europea independiente».

Las preocupaciones clave incluyen «apoyo debilitado para producciones independientes: la eliminación del criterio de independencia; presupuesto poco claro y prioridades cambiantes; puertas abiertas a entidades no europeas; y gobernanza compleja y opaca». Una línea común entre estas preocupaciones es una amenaza para la soberanía cultural y la creciente posición dominat de los streamers estadounidenses. Aunque la declaración de EPC no se abordó directamente durante la conferencia, estos temas se discutieron ampliamente, especialmente con respecto a la homogeneidad cultural, el comportamiento cada vez más digital de las audiencias jóvenes y la proliferación de programas de IA desarrollados por países extranjeros.

A continuación, encontrará las principales conclusiones de la conferencia audiovisual de este año:

AI: Crear empleos, no reemplazarlos

Como era de esperar, la IA dominó gran parte de las conversaciones en la conferencia. Durante un panel sobre nuevas tendencias en el sector audiovisual, el CEO del Laboratorio del Profesor Octopus AI Carlos Fernández de Vigo, trató de apregar algunas de las aprensiones al enfatizar el potencial de la inteligencia artificial para crear empleos en la industria. «Gracias a la IA, tenemos proyectos que son viables ahora que no eran viables hace solo unos años», reiteró, afirmando que AI permite la creación de nuevos modelos de negocio, «y, por lo tanto, la creación de nuevos empleos».

Nathalie Martínez, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Productores de Animación y Efectos Visuales (Diboos), dijo que «sin tecnología no hay cine». «No acabamos de descubrir la IA. Hemos estado trabajando con ella durante años, incluso si eran formas más primitivas de antemano. Lo estamos utilizando como una herramienta. Quiero enfatizar que es una herramienta y las herramientas no reemplazan a las personas que trabajan con esas herramientas».

No a la homogeneización cultural

Al hablar sobre los grandes temores derivados de tecnologías como la IA, Martínez advirtió que la industria debe tener cuidado con cómo la tecnología desarrollada y defendida por otros países puede contribuir a la homogeneización cultural. «Lo que creamos debería representarnos», dijo. «Deberíamos tener historias originales. Para mí, ese es nuestro mayor obstáculo».

Lucía Recalde, jefa de la Unidad de Medios Creativos de la Comisión Europea, hizo una breve presentación del informe de perspectivas de medios recientemente terminadas para 2025. El ejecutivo se hizo eco de los temores de Martínez, especialmente cuando se trata de las principales serpentinas estadounidenses. El nuevo informe mostró cómo el público joven se concentra cada vez más en las plataformas digitales. «Y sabemos que no son europeos», enfatizó, antes de mostrar números destacando que el 70% del mercado español para los streamers consiste en jugadores no europeos como Netflix, Disney y Amazon Prime Video. «El peso de las empresas estadounidenses ha crecido en el último año, mientras que las empresas europeas han disminuido», alertó.

IP español pertenece a España

En lo que fue quizás el pasaje más aplaudido de toda la conferencia, el presidente del clúster audiovisual gallego, Alfonso Blanco, reiteró que el problema más apremiante dentro de la industria española actual es la retención de derechos creativos. «Necesitamos una ley que proteja al creador y al producto», dijo, reiterando que otras potencias europeas importantes como Francia y el Reino Unido tienen regulaciones establecidas que proporcionan seguridad para los creativos cuando se trata de IP original, mientras que España todavía carece de esa sensación de seguridad. «Necesitamos regular el mercado de TV», agregó Blanco. «Somos uno de los mercados que enfrenta las mayores dificultades para retener los derechos de IP. Hay una falla en el sistema».

Alfonso del Río, director de Culture Cap7, se hizo eco de este pensamiento: «No tiene sentido. Imagina que haces algo grandioso, otros lo toman y nunca lo vuelves a ver?» La retención de derechos es un punto clave en la financiación de las conversaciones para Del Río, quien a menudo trabaja con socios internacionales. El ejecutivo dijo que ahora, «estamos comenzando a ver instrumentos de financiación que nos permiten ir a los estudios internacionales y decir que tenemos una idea, pero quiero que sea mía porque tengo la capacidad de asumir los riesgos». Del Río reiteró, sin embargo, que tener que jugar con tan altas apuestas no debería tener prioridad sobre la legislación que proteja la IP española.

El talento no es suficiente: controlar distribución en casa e internacionalmente

El cofundador de Filmin, José Antonio de Luna, dijo que la sensación es que los jugadores «siempre enfocan todas sus estrategias en la materia prima, lo cual es la creación. Pero olvidamos que si no tenemos el contenido a una audiencia, no importa cuánto talento tenemos».

Recalde destacó cómo la investigación muestra que «el cine europeo no viaja lo suficiente a otros países». Actualmente, solo el 44% de las películas europeas viajan internacionalmente. Dentro del mercado de exhibiciones nacionales de España, el dominio estadounidense también es un problema, con películas estadounidenses que representan el 20% de la oferta, pero el 60% de la taquilla, mientras que las películas europeas representan el 60% de la oferta, pero solo el 31% de la taquilla.

¿Cuál es el modelo europeo?

Hablando sobre la importancia, y las dificultades, de coproducir con otros países europeos, De Luna dijo que España «carece de la idea de un modelo totalmente europeo al tiempo que carece de las herramientas de cómo pensarlo».

Helena Suárez Jaqueti, socia de la firma de abogados Ecija y fundadora de E-Lab, elogió el modelo de coproducción como una forma de exponer a los profesionales españoles a la experiencia internacional sin exigirles que abandonen España, pero señaló que debido a que diferentes países de la Unión Europea tienen diferentes directrices legales para las coproducciones, es un «proceso bastante difícil» de coproducir. «Debe tener en cuenta cada una de las legislaciones, y es difícil cuando es una plataforma europea que quiere llegar a varios mercados».

Clara Ruipérez, directora de estrategia de contenido legal en Movistar Plus+, enfatizó que si bien la película ha visto un aumento en las coproducciones en los últimos años, el modelo sigue siendo bastante difícil de realizar dentro de la televisión. «Nos encantaría estar siempre abiertos a [co-productions]Pero esa no es la realidad. [The model] todavía le falta mucho «.