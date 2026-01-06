‘¡Princesa Cósmica Kaguya!’ El anime establece su debut en transmisión y presenta su tráiler

animado característica «¡Princesa Cósmica Kaguya!” se lanzará exclusivamente en netflix el 22 de enero, marcando el debut como director de Shingo Yamashita, conocido por su trabajo como director de apertura en la temporada 1 de “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man” y “Urusei Yatsura”. Se ha presentado un nuevo tráiler.

La película sigue a Iroha Sakayori, estudiante de secundaria de Tokio de 17 años, que equilibra el trabajo a tiempo parcial y lo académico mientras encuentra un respiro viendo al popular streamer Yachiyo Runami, el administrador del espacio virtual Tsukuyomi. Iroha frecuenta la plataforma donde los usuarios realizan actividades creativas y juegan juegos de batalla. Su vida da un giro inesperado cuando descubre un poste telefónico que irradia una luz iridiscente, del cual emerge un bebé. Después de llevar al bebé a casa, Iroha es testigo de cómo envejece rápidamente hasta convertirse en una niña de su misma edad.

La Kaguya adulta, que desarrolla una personalidad autoindulgente, convence a Iroha para que la ayude a lanzar una carrera de streaming en Tsukuyomi. Con Iroha como productora y compositora y Kaguya como streamer y cantante, la pareja forma un vínculo estrecho, sin darse cuenta de las fuerzas siniestras que buscan devolver a Kaguya a la luna.

El elenco de voces japonesas incluye a Natsuyoshi Yuko como Kaguya, Anna Nagase como Iroha Sakayori, Saori Hayami como Yachiyo Runami, Miyu Irino como Akira Mikado, Yuma Uchida como Rai Komazawa, Yoshitsugu Matsuoka como Noi Komazawa, Yoshino Aoyama como Roka Ayatsumugi, Konomi Kohara como Mami Isayama, Rie Kugimiya como FUSHI, Fairouz Ai como Otako el perro leal y Natsuki Hanae como Koto Okotteru.

El doblaje en inglés presenta a jeannie Tirado como kaguya, Dawn Bennett como Iroha Sakakari, Ryan Bartley como Yachyo Mikado (con Frankie Kevich kevich como vocalista), max mittelman como akira mikado, Casey Mongillo Quamo Quamo y Cassandra Lee COMO OTAO THE LOYAL DOG ​​​​Y kieran regan como koto okotteru.

Saeri Natsuo coescribió el guión con Yamashita. El personal clave adicional incluye a Hechima a cargo del diseño de personajes de Tsukuyomi, Nagae Akihiro en el diseño de personajes de reality, Naoya Nakayama produciendo actuaciones musicales, Taichi Shishido como director de arte y Conisch componiendo la partitura. El tema principal “Ex-Otogibanashi” es interpretado por Yachiyo Runami, con la voz de Hayami.

La animación basada en música presenta canciones de destacados productores de Vocaloid ryo (supercell), kz (livetune), 40mP, HoneyWorks, Aqu3ra y yuigot. La historia se desarrolla en un mundo virtual de ensueño llamado Tsukuyomi, explorando conexiones forjadas a través de la música mientras combina una narración emocional con acción dinámica en 3D y imágenes estilizadas características del trabajo de Yamashita.

Studio Colorido, la casa de animación detrás de “Penguin Highway” y “A Whisker Away”, produjo la película en colaboración con el recién formado Studio Chromato de Yamashita.

Colorido & Twin Engine Partners produjo la película, con producción de animación de Studio Colorido y Studio Chromato.

Mira el tráiler aquí: