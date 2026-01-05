Primeros pasos hacia la transformación y el profesionalismo

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung y el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano

Karno, asistió al lanzamiento de la Tarjeta Visa Débito Banco de Yakarta en Lippo Mall Kemang, sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026. Este lanzamiento es el primer paso en la transformación de Bank Jakarta para mejorar los servicios bancarios a nivel global.

«Esto demuestra que Bank Jakarta se está gestionando de forma más profesional. Al colaborar con Visa, las transacciones se pueden realizar en cualquier lugar», dijo Pramono en su comunicado del lunes.

El Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, inauguró el cambio de nombre del Banco DKI a Bank Jakarta (Fuente: Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Yakarta) Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Añadió que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) confía plenamente en la Junta Directiva y Comisionados del Banco de Yakarta para gestionar el banco sin intervención. Según él, la confianzaconfianza) es la base principal para transformar los bancos estatales para que sean administrados de manera más profesional, saludable y competitiva.

La red Visa permite utilizar la tarjeta de débito Visa del Banco de Yakarta en más de 200 países. Con este desarrollo, Pramono espera que los servicios de Bank Jakarta sean más confiables, seguros y brinden la máxima comodidad a la comunidad a nivel global.

«Con suerte, con esta colaboración, todos nos sentimos seguros de que la tarjeta de débito Visa del Banco de Yakarta realmente puede ser confiable para la clase global», dijo.

Pramono enfatizó la importancia de mantener la integridad de los servicios bancarios para que no surjan problemas técnicos que puedan reducir la confianza del público. Es optimista en cuanto a que, con el fortalecimiento continuo del profesionalismo, Bank Jakarta se convertirá en un banco cada vez más confiable y competitivo.

También espera que Bank Jakarta desempeñe un papel más importante en el apoyo a la digitalización de los servicios públicos, incluidos los sistemas de pago de transporte gestionados. Gobierno provincial de DKI Jacarta.

Según él, la integración de las transacciones de transporte fortalecerá la base de datos del Bank Jakarta y se convertirá en una clara ventaja en comparación con otros bancos. El Gobierno Provincial de DKI Yakarta también continúa coordinando con el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) para garantizar que todo el proceso de transformación del Banco de Yakarta se lleve a cabo de acuerdo con las regulaciones.

Banco de Yakarta. Foto : Documentación del Banco de Yakarta.

«Si todo el sistema de transporte puede integrarse con el Banco de Yakarta, entonces la fuerza

«La base de datos será muy grande y será un activo importante para el futuro desarrollo del banco», afirmó Pramono.