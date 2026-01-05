Primeros huevos de tortuga golfina vistos en Marina Beach de Chennai







En un avance alentador para la conservación de la vida silvestre en ChennaiLa temporada de anidación de las tortugas golfinas en peligro de extinción ha comenzado en Marina Beach, con el primer lote de huevos de tortuga avistados a lo largo de la costa.

La actualización fue compartida en las redes sociales por Supriya Sahu, secretaria en jefe adicional para medio ambiente, cambio climático y bosques del gobierno de Tamil Nadu.

Al describirlo como un «momento extraordinario» que muestra el milagro de la naturaleza, Sahu Resaltó las huellas visibles dejadas en la arena por las madres tortugas cuando llegaron a la costa para desovar.

Chennai demos la bienvenida al primer conjunto de huevos de tortuga en Marina Beach cuando comienza la temporada de anidación. Un momento extraordinario que nos recuerda el milagro de la naturaleza. Observa las huellas en la arena que marcan la anidación de las tortugas. Mantengamos las playas limpias y tranquilas.

Acaso tú… pic.twitter.com/KDHFnOt5nU — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 5 de enero de 2026

`Mantener limpias las playas para las tortugas golfinas`

Pidiendo apoyo público, instó a los ciudadanos a mantener la limpieza en las playas y evitar perturbar el área para proporcionar un refugio seguro para las tortugas anidando y sus huevos.

También compartió una visión fascinante de la especie, señalando que las crías de tortuga que nacen en las playas de Chennai (o en cualquier playa del mundo) poseen una brújula natural innata. Incluso después de años de atravesar vastos océanos, estas tortugas regresan precisamente a la misma costa donde nacieron para desovar.

El Golfina es una especie protegida según las leyes indias sobre vida silvestre, y su anidación anual a lo largo de la costa de Tamil Nadu es monitoreada meticulosamente por el Departamento Forestal de Tamil Nadu como parte de programas de conservación específicos.









Fuente