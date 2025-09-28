Primero vemos todos los saltos

VIVA -Jakarta nuevamente se demuestra como una de las ciudades con los fanáticos de K-pop más entusiasmados. Miles de Nctzen empacaron el Estadio Internacional de Yakarta (JIS) para ver el 2025 World Tour Sueño NCT RECORRIDO en Yakarta, que se celebró del 27 al 28 de septiembre de 2025.

Uno de los momentos que se convirtió en el centro de atención fue cuando ChenleMiembro de NCT Dream, expresó su admiración por el público indonesio. Afirmó estar impresionado con el entusiasmo de los fanáticos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Konser NCT Dream, The Dream Show 4 di jis

«Como antes Jisung También dijo que cuando realizamos el sueño futuro, cuántos otros países, hay quienes están saliendo y saltando, pero somos la primera vez que vemos saltar aquí antes. Así que antes me sorprendió, oh, ¿por qué saltas realmente el máximo? Si ese es el caso, también tengo que darte el 100 por ciento. Realmente Yakarta Indonesia es un lugar que realmente me gusta «, dijo.

Los comentarios fueron recibidos inmediatamente por bulliciosos vítores de los fanáticos que empacaron el estadio. El momento muestra cuán cerca es la relación entre NCT Dream y Nctzen Indonesia, que siempre es conocida por su plena energía, cada vez que sus ídolos llegan al país.

Anteriormente, Jisung también dio comentarios atractivos sobre su aparición en la noche del concierto. Afirmó aparecer con plena energía hasta que se sintió abrumado porque fue barrido por el espíritu de la audiencia.

«En realidad, soy una persona cuando tengo un concierto en el escenario, el tipo es del tipo que no quiere ser económico, esta vez está realmente casi muerto. Parece que no puedo controlar mi fuerza porque frente a ti. Pero es realmente emocionante hoy, aunque hace mucho calor como esto», dijo Jisung.

Agregó que el momento del concierto realmente lo hizo estremecer porque era muy memorable.

«Realmente, cuando BTTF fue muy emocionante, también nos pusimos la piel de gallina. Creo que este es el espectáculo de sueños más emocionante. Estamos muy agradecidos por venir y disfrutar del evento con nosotros. Hagamos hermosos recuerdos hoy para terminar y todavía hay mañana también», agregó.

Con una apariencia espectacular, coreografía de precisión y el apoyo total de Nctzen, esa noche fue una prueba clara de cuán fuerte es el amor entre los fanáticos de NCT Dream y Indonesia.