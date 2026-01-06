Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump mencionar Venezuela no aguantará elección Sólo en los próximos 30 días.

«Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay manera de que la gente pueda votar», dijo Trump en una entrevista con NBC News.

«Esto llevará tiempo. Tenemos que restaurar la salud del país», añadió.

Trump dijo que la acción militar estadounidense del sábado 3 de enero había resultado en el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, y también prometió establecer el control estadounidense sobre el país por el momento, con tropas estadounidenses si fuera necesario.

Enfatizó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.

El presidente estadounidense Donald Trump.

«No. Estamos en guerra con la gente que vende drogas. Estamos en guerra con la gente que está vaciando sus prisiones en nuestro país y vaciando a sus drogadictos y sus instituciones de salud mental en nuestro país», dijo Trump.

Además, dijo a NBC News que Estados Unidos podría ayudar a subsidiar los esfuerzos de las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, un proceso que se espera que se complete en menos de 18 meses.

«Creo que podríamos hacerlo en menos que eso, pero requeriría mucho dinero. Se tendría que gastar mucho dinero, y las compañías petroleras pagarían por ello, y luego recibirían un reembolso de nuestra parte o a través de los ingresos», dijo Trump.

Durante la entrevista, NBC News dijo que Trump nombró a varios funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, como figuras que ayudarían a guiar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Cuando se le preguntó quién sería el responsable en última instancia, respondió con una sola palabra: «Yo».

Maduro se declaró inocente el lunes 5 de enero en un tribunal de Nueva York de cargos federales, incluidos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, diciendo que seguía siendo el líder de su país.