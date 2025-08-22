Primero persecución, ahora el hogar al borde

VIVA – Las malas noticias volvieron a llegar al mundo del entretenimiento en el país. Nombre del comediante senior Andre Taulanán en el centro de atención pública después del tema del divorcio con su esposa, Erin Taulanán. Esta noticia ciertamente sorprendió a muchas fiestas, considerando que todo este tiempo su hogar parecía armonioso.

Leer también: Erin presentó una demanda de propiedad a Andre Taulany, el abogado descarga nuevos hechos



En medio de esta polémica, la historia inicial de su viaje de amor se reveló al público, presentando dulces recuerdos que contrastan con sus condiciones familiares actuales. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Andre Taulany y Wartia Trigina

Leer también: Más popular: las causas del antiguo amante de Marshanda murieron, Razón rojo y blanco: una para todos aprobados



Antes de que sobresaliera el problema del divorcio, el público conocía a Andre Taulany y Erin Taulany como una pareja armoniosa. Mucho antes de eso, su historia de amor resultó comenzar con una lucha que no fue fácil. A partir de ser presentada por la hermana menor de Andre, el comediante inmediatamente se enamoró de la foto de Erin que todavía era estudiante.

«Sus conocidos a través de fotos, me obligaron (pidiendo introducción), y seguí sabiendo», dijo Andre, según el MDTV YouTube oficial el viernes 22 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Reveló! Esta es la razón de la primera demanda de divorcio, Andre Taulany no fue aceptada por el tribunal.



Sin embargo, la lucha de Andre no se detuvo allí. Aparentemente, Erin no es una mujer a la que se aborde fácilmente. Andre debe ser paciente y perseguir desesperadamente Erin durante meses. «Todavía no (inventado), es difícil para él ser invitado a conocer. En SMS, no en el SMS», recordó Andre.



Andre Taulany y Rien Wartia Trigina

Después de pasar por un largo período de introducción, precisamente ocho meses, luego Andre logró derretir el corazón de Erin. Sin más preámbulos, Andre inmediatamente le disparó a Erin y le propuso matrimonio. La decisión puede ser sorprendente, pero también mostró la seriedad de Andre.

El público también a menudo se hace curioso por qué Erin, que todavía era muy joven en ese momento, estaba dispuesta a aceptar a Andre. De hecho, esta pareja tiene una diferencia de edad considerable, que es de 11 años. Cuando está casado, Andre tiene 30 años, mientras que Erin tiene solo 19 años.

El propio Erin admitió que al principio tenía dudas y se sintió incómodo. «Al principio también daba miedo porque la distancia era muy parecida a OM-OM, pero después de mucho tiempo porque a menudo conocía y a menudo ya conozco su naturaleza», explicó Erin.

La duda desapareció lentamente después de que Erin conoció la figura de Andre más de cerca. La divertida madurez y la naturaleza de Andre lograron hacer que Erin seguramente entrara en el nivel de matrimonio.

La dulce historia detrás de su lucha amorosa ahora es amarga en medio de una grieta doméstica. La cuestión del divorcio como para cubrir los recuerdos románticos de cómo Andre murió en la búsqueda de Erin.