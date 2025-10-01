Primero espere el número de infección covid, ahora espera envenenamiento

Yakarta, Viva -Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IX Charles Honoris aludió a Pandemi Covid-19 durante una reunión con el Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana y Ministro de Salud (Menkes), Budi Gunadi Sadikin y otros ministros en el Edificio del Parlamento Indonesio, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Dijo que el gobierno en Indonesia solía prestar atención a los números. aumentar Covid-19 Caso positivo. Sin embargo, ahora el gobierno realmente advierte el número de casos de casos envenenamiento en el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg).

«Siento que tengo ganas de regresar al Pandemi Covid, señor. En el pasado, vimos que todos los días esperaba los números creciente Todos los días afectados por la infección covid, cuánto. En estos días todos los días esperamos la incidencia de envenenamiento en dónde más «, dijo Charles.



Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

Solicitó que BGN coordine con todos los ministerios/instituciones relevantes para maximizar el programa MBG. Porque una buena cooperación puede aumentar la confianza pública en el programa MBG.

«Espero que si la cooperación no se puede construir correctamente, la confianza pública en este programa se reducirá cada vez más», dijo.

Anteriormente informó, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana explicó los datos de las personas que experimentaron envenenamiento después de comer un menú nutricional gratuito (MBG). Reveló que hasta 6.517 personas experimentaron envenenamiento desde enero de 2025. Dadan dijo que la mayor cantidad de envenenamiento ocurrió en Java hasta 45 casos.

Esto fue revelado por Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025

En su presentación, dividió tres áreas de monitoreo de MBG, a saber, la Región 1 en la isla de Sumatra, Región II de la Isla Java y la Región III para el este de Indonesia.

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de incidentes. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo Dadan.



Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

Dadan explicó que se obtuvieron más de 6 mil datos de enero a septiembre de 2025.

«Cuando se ve desde la distribución de casos, entonces vemos que en la Región I se registran que hay 1.307 trastornos digestivos, esta Región II ya no ha aumentado más de 4,147 más la que está en Garut, tal vez 60 personas, la Región III hay 1.003 personas», dijo.