Jacarta – Gobierno emitir títulos de deuda o bonos de guerra por primera vez. Esto lo hizo Luxemburgo, un pequeño país de la Unión Europea.

Lea también: Irán está furioso porque los países que son miembros del G7 serán sujetos a nuevas sanciones: ¡hipocresía!



La emisión de bonos de guerra fue anunciada el 15 de enero de 2026 por el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) El luxemburgués Gilles Roth, quien afirmó que la iniciativa tenía como objetivo «hacer que los ahorros de los ciudadanos estén más disponibles para el desarrollo económico».

Según el Ministro de Finanzas, en Luxemburgo hay alrededor de 33,4 mil millones de euros (651,4 billones de rupias) acumulados en cuentas privadas y el gobierno espera utilizar estos fondos.

Lea también: El gobierno forma un equipo de estudio para sincronizar los campus con el mundo del trabajo



«Somos el primer país europeo desde la Segunda Guerra Mundial que introduce bonos de guerra. Ningún país ha emitido este tipo de instrumento desde hace 80 años», dijo el ministro de Finanzas Roth, citado en el sitio web. Rusia hoyDomingo 18 de enero de 2026.

La emisión de estos bonos de guerra está limitada a 150 millones de euros (3 billones de rupias), y es posible suscribir estos bonos que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo entre el 15 y el 30 de enero de 2026.

Lea también: Resultados de la reunión plenaria, KNPI afirma su apoyo a Astacita del presidente Prabowo



El importe mínimo de suscripción es de mil euros (19,5 millones de rupias) y el máximo es de 150.000 euros (3 mil millones de rupias) por persona.

Si los bonos de guerra se vendieran antes de la fecha límite, la emisión terminaría prematuramente, continuó el Secretario del Tesoro, pero no descartó la posibilidad de ejecutar un plan similar en el futuro.

Los bonos de guerra vencerán a lo largo de tres años a partir de la fecha de emisión, fijada el 5 de febrero de 2026, y ofrecerán una tasa de interés fija del 2,25 por ciento.

El secretario del Tesoro, Roth, elogió los bonos como una propuesta muy rentable y señaló que sus ciudadanos estarían exentos de impuestos sobre las ganancias obtenidas con estos bonos.

«Por lo tanto, el rendimiento efectivo equivale aproximadamente a un producto de ahorro que devenga intereses del 2,81 por ciento», dijo.

Esta medida se tomó porque Luxemburgo busca recaudar 1.800 millones de euros adicionales (35 billones de rupias) durante los próximos cinco años en comparación con el presupuesto presupuestario de 2024 para cumplir los objetivos de gasto de la OTAN.

El país miembro más pequeño de la OTAN del bloque liderado por Estados Unidos (EE.UU.) gasta actualmente alrededor de 1.200 millones de euros (23,4 billones de rupias) cada año en su presupuesto de defensa.