Primeras impresiones al conducir el Aletra L8 EV, un monovolumen familiar confortable

Magelang, VIVA – Móvil electricidad fabricada en Indonesia, Altar L8 EV, recién terminado viaje La larga distancia entre Yakarta y Magelang es de aproximadamente 520 kilómetros. Esta actividad fue llevada a cabo por PT Aletra Mobil Nusantara como único agente del titular de la marca Aletra (ATPM) en Indonesia.

Lea también: ¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático



A través del evento Aletra Media Heritage Drive, VIVA Otomotif tuvo la oportunidad de probarlo conducir utilizando Aletra L8 EV. Este evento tendrá una duración de tres días desde el miércoles 8 de octubre de 2025 hasta el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Examine completamente el automóvil eléctrico Aletra L8 EV, desde las características hasta el rendimiento.



El comienzo del viaje de Yakarta a Magelang, Java Central. Viajes que atraviesan diversas condiciones que van desde carreteras de peaje, rutas interurbanas, subidas de colinas hasta condiciones de tráfico intenso. Este es un momento importante para probar el confort, la eficiencia energética, actuar Aaltra L8 EV.

Este coche familiar eléctrico de 7 pasajeros de Yakarta a Magelang solo se cargó dos veces, concretamente en PLN UP3 Cirebon y Rest Area KM 397A.

Lea también: El mes pasado mucha gente compró coches nuevos.



En términos de comodidad, este coche resulta espacioso y ergonómico, incluso para los pasajeros de la tercera fila. Se sabe que el Aletra L8 EV está diseñado para necesidades familiares o viajes de larga distancia con una capacidad de siete pasajeros.

Los materiales interiores utilizados se sienten suaves y sólidos, lo que muestra la seriedad de Aletra al presentar una impresión premium en el segmento. coche electrico doméstico. La posición del asiento del conductor está diseñada en alto, lo que proporciona una amplia visibilidad y una sensación de seguridad al conducir por carretera.

Hablando de prestaciones, el Aletra L8 EV está equipado con un motor eléctrico de 120 kW (161 CV) y 240 Nm de par, combinado con una batería de 64,7 kWh con tecnología Short Blade Bulletproof Battery. Este coche respetuoso con el medio ambiente tiene un kilometraje declarado de hasta 540 km (CLTC).

Cuando pruebas el pedal del acelerador, el carácter de la potencia del motor de este automóvil se siente lineal y suave. En modo Eco, este coche tiende a ser relajado y adecuado para viajes por la ciudad. Sin embargo, al pasar al modo Sport, la respuesta de la moto es más alerta y se siente la diferencia de potencia.

Sin embargo, el Aletra L8 EV también está equipado con varias características de seguridad modernas, como ABS (sistema de frenos antibloqueo), control electrónico de estabilidad (ESC) y una cámara de 360 ​​grados, que ayuda a los conductores en condiciones de mucho tráfico y áreas de estacionamiento estrechas.