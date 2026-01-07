Primeras damas de Estados Unidos y Venezuela, ¿quién es más influyente?

Estados Unidos, VIVA – En medio del calentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y VenezuelaLa atención pública no sólo se centra en los líderes estatales, sino también en las figuras femeninas que están en los círculos de poder, es decir, Primera mujer Venezuela, Cilia Floresy Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump.

Ambos suelen destacarse por sus diferentes antecedentes, roles e influencias en la dinámica política de cada país. La comparación de ambos también atrajo la atención del público internacional, especialmente al ver cómo el puesto de Primera Dama puede reflejar la cara del poder y la cultura política de un país.

Melania Trump es conocida por su papel más simbólico y diplomático como Primera Dama de Estados Unidos, mientras que Cilia Flores tiene un fuerte trasfondo político e influencia directa en el gobierno venezolano, por lo que las dos representan dos caras diferentes del papel de la mujer en el centro del poder del país.

Entonces, ¿cómo son los antecedentes de las dos Primeras Damas? Discutamos uno por uno.

Antecedentes educativos

Citando varias fuentes, Cilia Flores Se sabe que estudió Derecho en la Universidad de Santa María de Caracas, la capital venezolana. Esta universidad es conocida por estar clasificada en el puesto 19 como mejor universidad de Venezuela según Uniranks 2026. Este campus cuenta con programas superiores como derecho y odontología.

Mientras tanto, Melania Trump Se sabe que estudió diseño. Sin embargo, decidió completar su educación porque estaba siguiendo una carrera de modelo en el extranjero.

Carrera

Cilia Flores quien tiene experiencia en educación jurídica elige convertirse en abogado. En la década de 1990, Cilia Flores se involucró en el movimiento político socialista asociado con Chávez y participó activamente en la Revolución Bolivariana que promovió el socialismo en gran parte de América Latina. Brindó asistencia legal a Hugo Chávez después de que fue encarcelado por liderar un fallido golpe militar contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez en 1992.

Mientras tanto, Melania Trump Se sabe que dejó su país de Eslovenia y emigró a Estados Unidos en 1996. En ese momento se mudó a Estados Unidos para seguir su carrera de modelo. Es conocido por ser uno de los modelos famosos que aparece a menudo en anuncios de televisión, revistas de moda y vallas publicitarias.