Primera demanda presentada contra la de Trump "arbitrario" Regla de visa de USD 100,000 H-1B







Semanas después del presidente de los Estados Unidos Donald Trump Firmó una proclamación que impone una tarifa de $ 100,000 en cada nueva visa H-1B para trabajadores extranjeros calificados, una coalición de uniones, educadores, grupos religiosos y otras organizaciones ha presentado la primera demanda importante contra la medida, calificándola de «arbitraria y caprichosa», informó el New York Times.

La demanda, presentada el viernes (hora local) en el Distrito Norte de California, es la primera demanda importante presentada contra las nuevas reglas de tarifas de visa, según el New York Times. Los demandantes argumentaron que el movimiento de la administración era ilegal porque el presidente de los Estados Unidos no tiene autoridad para imponer impuestos o medidas de generación de ingresos sin la aprobación del Congreso.

Los grupos dijeron que la administración Trump no siguió el proceso regulatorio requerido antes de anunciar la tarifa. Describieron la decisión como «arbitraria y caprichosa» y advirtieron que el fuerte costo dañaría a los hospitales, iglesias, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas que dependen de trabajadores extranjeros«El gobierno federal ignoró el impacto que esto tendría en las comunidades de todo el país», dijo el comunicado según el New York Times.

La disputa proviene de una proclamación firmada por el presidente Donald Trump el mes pasado, que estableció el cargo de $ 100,000 por cada nueva visa H-1B. El anuncio creó una confusión inmediata, con empresas que se apresuraron a aconsejar a los trabajadores en el extranjero que regresen a los Estados Unidos antes de que el cambio entrara en vigencia.

La Casa Blanca luego aclaró que la tarifa se aplicaría solo a nuevas visas y no a los titulares existentes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había declarado que el Dólar estadounidense La tarifa de 100,000 en la solicitud de visa H-1B es una tarifa única, aclarando la idea errónea de que es una tarifa anual. «Para ser claros: esta no es una tarifa anual. Es una tarifa única que se aplica solo a la petición. Esto se aplica solo a las nuevas visas, no a las renovaciones, y no a los titulares de visas actuales», dijo Karoline Leavitt en una publicación sobre X.. También informó que la tarifa no se le cobrará a los titulares de visas H-1B que actualmente están fuera del país.

«A los que ya tienen visas H-1B y actualmente están fuera del país en este momento no se les cobrará $ 100,000 para volver a ingresar. Los titulares de visas H-1B pueden irse y volver a ingresar al país en la misma medida que normalmente lo harían; cualquier habilidad que tengan que hacer que no se vea afectada por la proclamación de ayer», dijo.

La administración Trump ha defendido la política, diciendo que el programa de visas ha perjudicado durante mucho tiempo a los trabajadores estadounidenses al permitir que las empresas importen talento a expensas de empleos nacionales.

La Casa Blanca había emitido una hoja informativa, justificando la mudanza de Trump para imponer una tarifa anual de USD 100,000 en solicitudes de visa H-1B, citando preocupación por los trabajadores estadounidenses que se reemplazan por «mano de obra extranjera pagada».

La Casa Blanca declaró que la proporción de trabajadores de TI con visas H-1B ha aumentado del 32 por ciento en el año fiscal 2003 a más del 65 por ciento en los últimos años, destacando el creciente desempleo entre los ciudadanos estadounidenses debido a los Visas H-1B «abuso.»





