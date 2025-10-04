Primera carga aérea directa de Goa a la Antártida lanzada







En una primera, el Centro Nacional de Investigación Polar y Ocean de la GOA (NCPOR) ha enviado un directo vuelo de carga aérea Desde el estado hasta la Antártida, marcando un paso significativo para mejorar la eficiencia logística para las expediciones polares de la India.

El vuelo de carga cargado con 18 toneladas de suministros esenciales, incluidos equipos científicos, medicamentos y disposiciones anuales para las estaciones de investigación india en la Antártida, despegó del aeropuerto internacional de Manohar, MOPA, en North Goa el jueves.

El Dr. Thamban Meloth, director de NCPOR, marcó el vuelo, un avión IL-76 operado por Dromlan, dijo un funcionario. Ncpor, bajo el Ministerio de Ciencias de la Tierraes una institución principal responsable de las actividades de investigación de la India en los ámbitos polares y del océano sur. «Esta ruta directa fortalece la logística polar autosuficiente de la India», dijo el Dr. Meloth.

