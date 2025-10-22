Primera aparición en concierto de ‘KPop Demon Hunters’ en el Jingle Ball de KIIS-FM

El «Cazadores de demonios KPopLas voces cantantes de Huntr/x, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, harán su primera aparición en un concierto público en vivo en diciembre en la edición de este año de KIIS-FM. Bola de cascabeleo.

Como anunció el miércoles el propietario de KIIS-FM (102.7), iHeartRadio, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami aparecerán como parte del cartel para el concierto anual el viernes 5 de diciembre a las 7:30 pm en el Intuit Dome de Los Ángeles.

La actuación de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami se unirá a una alineación previamente anunciada que incluye a Alex Warren, Audrey Hobert, Conan Gray, Feid, Jackson Wang, Jessie Murph, The Kid Laroi, Leon Thomas, Renee Rapp y Zara Larsson.

La aparición en KIIS-FM representa lo último de una gira de medios en curso para los cantantes de “KPop Demon Hunters”. EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami hicieron recientemente su primera aparición completa en vivo interpretando la exitosa canción de la película “Golden” en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. El 4 de octubre, el grupo apareció en “Saturday Night Live”, apareciendo como ellos mismos junto al presentador e invitado musical Bad Bunny. Durante ese período, interpretaron una versión abreviada de “Golden”.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami cantan para los papeles de Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo), respectivamente, en “KPop Demon Hunters”. La película animada se estrenó el 20 de junio y, a finales de agosto, era la del streamer. película más vista de todos los tiempos. Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, la película sigue a un supergrupo de K-pop que debe equilibrar sus vidas como estrellas del pop mundialmente famosas con su lado secreto como cazadores de demonios.

Jingle Ball 2025 de 102.7 KIIS-FM forma parte del Jingle Ball Tour nacional de iHeartRadio, que llega a Dallas/Fort Worth, Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, DC, Atlanta y Miami. El espectáculo de este año está ayudando a la Fundación Ryan Seacrest, donando 1 dólar de cada entrada vendida a la organización sin fines de lucro (que ayuda a los pacientes pediátricos “a través de iniciativas centradas en el entretenimiento y la educación”).