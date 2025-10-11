Primera aparición, aquí está la aclaración de Mbah Tarman

Pacitán, VIVA – Luego de ser ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales después de dar mahar en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR, cifra Mba Tarman Finalmente apareció. En una videollamada, se vio a Mbah Tarman en su casa con su esposa, Sheila.

Con una camisa azul de batik, Mbah Tarman reveló que se encontraba actualmente en el área de Ponorogo, Java Oriental.

«Con mi esposa. Estoy en Ponorogo, señor», dijo Mbah Tarman citado en el vídeo subido a la cuenta de TikTok @siber_jatim.

En la videollamada, Mbah Tarman también desestimó las acusaciones de que le había quitado la motocicleta a su suegro.

«Eso no es una motocicleta, señor», dijo.

El hombre de 74 años también confirmó que había entregado una dote de 3.000 millones de euros en forma de cheque. También ‘tocó’ a personas que lo acusaron de dar cheques falsos y de fugarse con la moto de sus suegros, como se discutió ampliamente en las redes sociales TikTok.

«No es cierto, no es cierto (el tema en TikTok). Realmente no sé quién conoce a mi esposa, y tengo buenas intenciones y mi esposa sigue siendo una en el sentido de no huir y no separarse de mi esposa», dijo.

Anteriormente, los padres de la novia, Sheila, se pronunciaron tras la viralidad de la boda de Sheila y Mbah Tarman hace unos días. Es cierto que la madre de Sheila, Kana Kumalasari, dijo que Tarman le dio una dote en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR en ese momento.

Kana incluso dijo que su hijo y su nuera también planeaban buscar el cheque. Sin embargo, no estaba seguro de si su hijo y sus suegros habían cobrado el cheque.

«Sí, se trata del cheque de dote, sí. Lo que eso significa es en forma de cheque, no en efectivo, eso es cierto. Se desembolsó como se indica en el cheque hoy (10)», dijo, citado en una transmisión en YouTube de Jtv Pacitan, el sábado 11 de octubre de 2025.

En la misma ocasión, Kana también negó los informes que decían que su yerno se escapó con su motocicleta porque el cheque valía Rp. 3 mil millones eran falsos, como circuló ampliamente en las redes sociales. Dijo que su yerno y su hijo estaban de luna de miel y le habían pedido permiso.