Primer viaje de globo sin parar alrededor del globo

Hay un asombroso recordatorio al principio del director John DowerEl documental enérgico «,»Los globos«Un plateador de la multitud para los fanáticos de Jules Verne y los amantes de la aventura. Solo hay 66 años entre 1903, cuando los hermanos Wright volaron el primer avión mundial, y 1969, cuando la humanidad aterrizó en la luna. Considerando la velocidad de los rayos de los avances tecnológicos en los cielos, uno pensaría que no fue otra triunfa que le quedó a la altura de la aviación, al menos en este lado de la atmósfera. El explorador suizo Bertrand Piccard cuando era un niño apasionado, del tipo (en sus palabras) que solo sería conmovido por un cohete que iba a la luna, y no por un juego de fútbol.

Excepto que todavía había una hazaña que todavía no logró a nadie: rodear todo el mundo en un viaje ininterrumpido en globo aerostático, una búsqueda récord que Piccard y su contraparte Brian Jones completaron con éxito en 1999. Pero Picard tardó un tiempo en llegar allí. Para empezar, sus adorables intereses nerd a una edad temprana no lo convirtieron en el estudiante más popular en su escuela, donde incluso los maestros lo recogieron por sus peculiaridades. ¿Y cuál es exactamente el siguiente paso cuando uno decide convertirse en un explorador, se preguntó Piccard? Pero la vida del aventurero testarudo cambió después de descubrir el mundo de los globos de aire caliente y los convirtió en la pasión de su vida.

De alguna manera, era inevitable para él tomar una ruta tan extraordinaria. Después de todo, vino de una larga línea de inventores y exploradores: su abuelo, Auguste, fue la primera persona en ingresar a la estratosfera en un globo de aire caliente en 1931. Un oceanógrafo e ingeniero, su padre Jacques se convirtió en el primer científico (junto con su colega, el teniente Don Walsh) en el piso del océano del Pacífico en 1960, dentro de un estado de estado de su estado, el marido.

Esa historia familiar era el combustible adecuado para Piccard y algo a lo que cumplir, un hecho que el cineasta Playe interpreta amorosamente a través de una impresionante riqueza de imágenes de archivo y entrevistas en primera persona dentro del tiempo de ejecución compacto de su película. A pesar de todo, retrata la personalidad de Piccard en el sentido máximo posible, dándonos la historia de un ser humano impulsado que defendió obstinadamente su visión para el viaje (a veces, tercamente) y nunca perdió su sentido de asombro.

Los diversos giros y vueltas de la misión finalmente unieron a Piccard con el instructor de vuelo británico Jones, quien cambió temporalmente su serena vida casada en Inglaterra con el viaje, adoptando la obsesión de Piccard como suya. Correr en paralelo a las historias de Piccard y Jones es la carrera global de la época en la que muchas figuras prominentes, desde aviadores consumados hasta multimillonario Richard Branson, estaban tratando de convertirse en los primeros globos alrededor del globo. Este contexto y telón de fondo adornan la película con una energía considerable, varias personalidades coloridas y imágenes de archivos de archivo editadas de manera inteligente que profundiza nuestra comprensión de las apuestas peligrosas.

Pero lo que en última instancia es el más impresionante (y merecedor de la pantalla grande) es el viaje real de Piccard y Jones. Aquí, si la frase «globo de aire caliente» evoca la imagen de una masa inflable colorida y una canasta pintoresca en su mente, es posible que desee cambiar eso por algo que se parece más a una nave espacial claustrofóbica. Ese es el entorno en el que Piccard y Jones vivieron durante casi tres semanas, deslizándose a través de los océanos y los desiertos, a menudo en condiciones climáticas traicioneras. Lo que ven fuera de su ventana, a veces, tan profundamente congelado que tuvieron que raspar el hielo utilizando métodos creativos, es simplemente impresionante, desde mares azules profundos hasta expansivas dunas de arena. De vez en cuando, un tanque de combustible vacío se libera del globo con un considerable drama visual. Otras veces, el dúo se pregunta si tienen suficiente combustible para completar la expedición a través del estiramiento del Atlántico.

En su capítulo final, «The Balloonists» juega como un thriller adyacente de «Apolo 13», especialmente cuando el equipo de tierra pierde la conexión con Piccard y Jones. Y a pesar de que conocemos el resultado exitoso de su viaje, el estilo cinematográfico de Dower nos mantiene invertidos en el misterio y el peligro de que los hombres se enfrenten cara a cara con la naturaleza. Solo en esos terrenos, «The Balloonists» es una experiencia profundamente satisfactoria. Fuera de eso, tiene la disposición de una película de amigos vintage y una historia de perdedor, una que celebra la determinación humana y la noción de avance a través de la ciencia.