Primer mirada revelada de Sean Bean y Connie Nielsen en ‘Robin Hood’

MGM+ ha compartido la imagen de primer vista de la próxima serie dramática «Robin Hood«Debutando a finales de este año.

Las características de la toma Sean Bean («Game of Thrones», «El señor de los anillos») como el sheriff de Nottingham junto Connie Nielsen («Gladiador», «Wonder Woman») como Eleanor de Aquitania, que ofrece «un vistazo a las tensas rivalidades y las luchas de poder de alto riesgo en el corazón de esta versión reinventada de la historia legendaria», según un comunicado.

MGM+ describe el espectáculo como una «aventura romántica inteligente, amplia y romántica que trae autenticidad histórica, profundidad psicológica y un mayor enfoque en la relación entre Rob y Marian».

Jack Patten interpreta a Rob y Lauren McQueen es Marian.

La serie también está protagonizada por Lydia Peckham («Reino del planeta de los simios»), Steven Waddington («The Trap»), Marcus Fraser («Foundation»), Angus Castle-Doughty («Shadow and Bone») y Henry Rowley.

El showrunner es John Glenn («SEAL Equipo») y el productor/director es Jonathan English («Bibliotecarios: el próximo capítulo»).

La primera temporada de 10 episodios se estrenará en MGM+ en el Reino Unido, Italia, Alemania, España, Bélgica y los Países Bajos a finales de este año.