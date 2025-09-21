Primer Ministro Modi para pronunciar un discurso nacional a las 5 pm







El primer ministro Narendra Modi se dirigirá a la nación a las 5 pm del domingo, según un anuncio oficial de la Oficina del Primer Ministro (PMO). Sin embargo, la PMO no reveló el tema de la próxima dirección.

Una breve publicación sobre X (anteriormente Twitter) de la PMO declaró: «El primer ministro Narendra Modi se dirigirá a la nación a las 5 pm de esta noche».

El momento de la dirección es notable: se produce en la víspera de Navratri y justo antes de la implementación de las tasas de GST revisadas, que se espera que disminuyan los precios de numerosos bienes.

En el pasado, Modi ha utilizado direcciones nacionales para entregar anuncios importantes. Las instancias notables incluyen la desmonetización de 2016, la prueba de misiles antisatélite (ASAT) 2019 y varias direcciones durante la pandemia Covid-19, donde guió a la nación en bloqueos y medidas de salud pública.

Con el tema de la dirección actual aún en Wraps, la especulación abarca su importante significado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente