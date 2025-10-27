Primer Ministro Modi: India y la ASEAN crean una base poderosa para la estabilidad global







La India-ASEAN La Asociación Estratégica Integral está surgiendo como una base poderosa para la estabilidad y el crecimiento globales, dijo el domingo el Primer Ministro Narendra Modi. Modi dijo que el siglo XXI es el siglo de la India y las naciones de la ASEAN.

En su dirección virtual, modo También dijo que la agrupación es un pilar clave de la Política de Ley del Este de Nueva Delhi. «India siempre ha apoyado plenamente la ‘centralidad de la ASEAN’ y la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico», dijo. «Incluso en estos tiempos de incertidumbre, la Asociación Estratégica Integral India-ASEAN ha logrado avances constantes. Nuestra sólida asociación está emergiendo como una base poderosa para la estabilidad y el crecimiento globales», dijo Modi.

Modi dijo que India ha “apoyado firmemente a sus amigos de la ASEAN” en cada crisis y en la cooperación bidireccional en las esferas de la seguridad marítima. “A la luz de esto, declaramos 2026 como el año de la cooperación marítima entre la ASEAN y la India”, anunció.

