Primer ministro de Vietnam propone conectividad económica y cooperación marítima para avanzar en ASEAN







Primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chinhpropuso tres áreas principales para mejorar y profundizar aún más la asociación estratégica integral ASEAN-India, mientras se dirigía a la 22ª cumbre ASEAN-India en Malasia el domingo (hora local), según Vietnam News.

El primer ministro vietnamita destacó la necesidad de fortalecer la conectividad económica y aprovechar al máximo las ventajas comparativas para un desarrollo sostenible e inclusivo. En segundo lugar, propuso ampliar los intercambios y la cooperación entre pueblos en educación, atención sanitaria, cultura y turismo; y tercero, destacó la importancia de promover la cooperación marítima y desarrollar una economía azul sostenible.

Como parte de las tres direcciones principales, el primer ministro vietnamita también sugirió que es necesario promover el papel de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME); reestructurar el Consejo Empresarial ASEAN-India; impulsar la inversión en alta tecnología, energías renovables, infraestructura, logística, inteligencia artificial (IA) y semiconductores; y mejorar la cooperación subregional Mekong-Ganga para reducir las brechas de desarrollo, informó Vietnam News.

En términos del desarrollo de la cooperación marítima, también mencionó la necesidad de fortalecer la colaboración en el transporte marítimo, la ciencia y la industria; y continuar apoyando la postura de la ASEAN en el Mar del Este, garantizando la seguridad y la libertad de navegación, así como resolviendo pacíficamente las disputas de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

El primer ministro vietnamita también valoró el papel de la India a la hora de impulsar «la cooperación regional y amplificar la voz de los países en desarrollo en la agenda global», según Vietnam News. Afirmó el apoyo de Vietnam a la continua implementación por parte de la India de su política «Actuar en el Este» y sus esfuerzos para fortalecer la cooperación integral y sustantiva con la ASEAN.

Destacó que, en el contexto de una evolución global rápida y compleja, la ASEAN y la India, a las que se refirió como «anclas estratégicas» que unen los océanos Índico y Pacífico, tienen una población combinada de más de 2 mil millones de personas y un PIB total de casi 8 billones de dólares.

El primer ministro vietnamita afirmó además que el país seguirá trabajando estrechamente con otros estados miembros de la ASEAN y la India para promover una colaboración sustancial y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y más allá.

Durante la cumbre, se alcanzó un acuerdo para acelerar la revisión del Acuerdo sobre Comercio de Bienes entre la ASEAN y la India (AITIGA) para avanzar hacia un marco más favorable a las empresas, simplificado y eficaz, promoviendo así el comercio, la inversión y el crecimiento inclusivo y sostenible.

Según Vietnam News, la cumbre adoptó el Plan de Acción ASEAN-India para 2026-2030 como hoja de ruta para la cooperación durante los próximos cinco años, con prioridades centradas en áreas clave como la economía digital, la innovación, la energía limpia, la infraestructura sostenible, cuidado de la saludeducación, seguridad alimentaria y reducción de las brechas de desarrollo.

Al concluir la cumbre, los líderes adoptaron una Declaración Conjunta sobre Turismo Sostenible, reafirmando su compromiso de promover una cooperación sustantiva, inclusiva y sostenible entre la ASEAN y la India en la nueva fase.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente