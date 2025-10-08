Primer Festival de Música Electrónica en Bintan presenta la última experiencia Rave

VIVA – ¡Prepárate para ser barrido en un mar de luces de neón brillantes! Valiente 2025 (Adventure rítmica de Bintan) estará presente como festival de música electrónica Con el primer concepto de fiesta de la playa de bioluminiscencia que combina vibraciones tropicales y una atmósfera favorable futurista con acción escénica enérgica desde la alineación DJ Nacional a Internacional para crear una experiencia de la fiesta de la rave de clase mundial. Este evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 con un escenario icónico en la costa de Lagoi Beach, Bintan.

Leer también: Video viral de Olla Ramlan bailando en el club, cosecha la blasfemia de los internautas: pobre, decepcionado por la gente que se vuelve así



Brave 2025 es una oferta de OHP (cien por ciento de producción) y Bintan Resorts que presenta una combinación de playas tropicales exóticas con alojamiento premium para traer Bravesoos para descubrir una experiencia inolvidable. Con un concepto único y temático, Brave se convertirá en un nuevo destino para el turismo delirante en el sudeste asiático.

«Brave 2025 nació de una gran pasión por hacer de Bintan un destino de entretenimiento de clase mundial con una atracción que no es menos que otros destinos internacionales. A través de Brave, queremos presentar un festival de música electrónica con un concepto diferente que nunca antes haya existido. Creemos que este festival creará una experiencia inmersiva más animada para que los visitantes generen el mundo de los espectaculares Raves. Esto es nuestro paso para hacer que Bintan sea un nuevo icono para los festivales internacionales, explicados, los visitantes, explican el mundo de los espectaculares. Jimmy. SAPUTRO, codirector del festival Brave.

Leer también: Después del hijab, Olla Ramlan hace que sea un buen momento para ser DJ



El evento inaugural Brave Bintan presentará una alineación de DJ con personas únicas que se atreven a expresar y explorar: Whisnu Santika, Wukong, Faustix, Dipha Barus, Winky Wiryawan, Hannah X, Jade Rasif, DJ Yasmin, Patricia Schuldtz, Freya, Kiara y Riri Mestica. Con un sonido exclusivo lleno de surcos, vibraciones de bases tribales y gotas explosivas que están listas para golpearte hasta la mañana.

La lista de reproducción de las canciones presentadas se mezclará con ritmos sexys y matices enérgicos para que se sienta más colorido. Los conjuntos de casa a vibraciones techno sin parar hacen que valiente sea una experiencia de partido antimonotono.

Leer también: Ekoday Pato Sta



«Realmente no puedo esperar para actuar en Brave 2025! Tocar en un escenario icónico con un concepto único definitivamente será una experiencia verdaderamente mágica. He preparado un conjunto especial con una mezcla de canciones optimistas, llena de energía y, por supuesto, no podrás dejar de bailar hasta el amanecer», dijo DJ Yasmin.