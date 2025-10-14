Primer búnker antinuclear construido en Corea del Sur

VIVA – Gobierno de la ciudad Seúl está tomando medidas importantes para fortalecer su sistema de defensa civil. En medio de crecientes tensiones globales y amenazas militares, la ciudad está construyendo búnker el primer antinuclear en Corea del Surun paso histórico que también muestra la seriedad del Gobierno regional en la protección de sus ciudadanos.

El búnker se construirá debajo de un complejo de apartamentos de gran altura en el área de Garak-dong en Songpa-gu, como parte de un proyecto de vivienda pública cuya finalización está prevista para 2028.

El proyecto incluye 16 edificios de apartamentos con tres plantas subterráneas y 22 plantas sobre rasante, proporcionando un total de 1.240 unidades residenciales. Esta área fue anteriormente la antigua ubicación del Centro de Detención de Seongdong, que fue reubicado en 2017.

Según informa Instagram @beritakorea.id, el búnker ocupará el tercer piso subterráneo con una superficie de 2.147 metros cuadrados y está diseñado para albergar hasta 1.020 personas a la vez. Este refugio estará equipado con un sistema de ventilación de aire, almacenamiento de agua potable, suministros logísticos y modernas instalaciones sanitarias, que permitirán a los residentes sobrevivir hasta 14 días en caso de un ataque nuclear, biológico o químico.

Curiosamente, esta instalación subterránea no sólo se utiliza para emergencias. Cuando la situación sea segura, el búnker se convertirá en un gimnasio para los residentes. Este concepto muestra cómo el diseño del espacio público puede combinar funciones de seguridad y bienestar social, haciendo que estos lugares de refugio sigan siendo útiles incluso en tiempos de paz.

El gobierno de la ciudad de Seúl enfatizó que este proyecto es el primer búnker civil en Corea del Sur construido directamente por el gobierno local con plena capacidad de protección nuclear. Este ambicioso paso también es una parte importante de la estrategia “Defensa de Seúl 2030”, un plan a largo plazo anunciado en marzo de 2024 para fortalecer la preparación para enfrentar la amenaza de una guerra moderna.

«Las amenazas actuales son diferentes de las del pasado. Lanzamos este proyecto para ampliar la función de los refugios civiles y mejorar el sistema de seguridad de los ciudadanos de Seúl», dijo un funcionario de la ciudad.

La construcción de este búnker también se considera una respuesta a las crecientes tensiones militares en la península de Corea, especialmente debido a las pruebas de armas de Corea del Norte, así como a la influencia de conflictos globales como la guerra entre Rusia y Ucrania.