Prime Video presenta imágenes de las primeras danesas ‘Snake Killer’

Video principal ha presentado las primeras fotos de «Asesino de serpientes,«Un thriller de crimen protagonizado por Pilou asbæk («Game of Thrones») que marca el primer original danés de Amazon MGM Studios.

Escrito y dirigido por Anders Ølholm («Shorta»), «asesino de serpientes» disparó por Copenhague con un elenco que también incluye a Lars Ranthe («otra ronda»), Mira Obling («Dark Horse»), Joey Moe («The Bird Escape»), Joen Højerslev («Danefæ»), Laura Christensen («House») y Ali ali Bayate («»).

Ahora en la postproducción, «Snake Killer» está inspirado en eventos reales y sigue la Patrulla de Narcóticos de Copenhague, que se considera la unidad policial más notoria en la historia danesa. Asbæk interpreta a un oficial carismático, Brian, que es conocido por sus métodos extremos y a menudo rompe la ley para hacerla cumplir. Cuando una joven informante femenina es brutalmente asesinada, un grupo de oficiales de Outlaw de Uropatruljen sale de la guerra contra una red criminal.

Nikolaj Thaning Rentzmann/Prime

La serie de cuatro episodios se coproduce con Nordisk Film, y se lanzará a principios de 2026 en Video Prime en la región nórdica.

«Estamos encantados de llevar a ‘Snake Killer’ a Prime Video como nuestra primera serie danesa con guión, un hito emocionante para nuestra lista nórdica», dijo Emilia Widstrand, jefa de originales nórdicos para Amazon MGM Studios.

«En asociación con el brillante equipo de Nordisk Film, nuestro elenco estelar y el director visionario ha sido increíble. No podemos esperar a que los espectadores experimenten este apasionante thriller de crimen que muestra perfectamente la narración de historias de clase mundial danesa», dijo Widstrand, quien agregó que «Snake Killer» subscora el «Video creciente de la creciente compromiso con la inversión en las producciones locales auténticas y de alta calidad a través de los Nordics de Nordics» «.