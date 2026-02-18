Prime Video Misterio Thriller Intrigas

El panorama de las citas es, en el mejor de los casos, precario. Por lo tanto, cuando la conexión y la atracción son mutuas, pueden crear una obsesión frenética y destructiva. Basado en la novela homónima más vendida de Catherine Ryan Howard y adaptada para televisión por Lisa Zwerling y Karyn Usher, el último thriller de Prime Video “56 días» es una interesante serie sobre venganza, secretos y la magia de la química eléctrica. Si bien algunos de los giros son más obvios que otros, el programa prospera porque el público nunca sabe qué esperar.

“56 Días” comienza al final de la historia, el día en que se descubre un cuerpo. Se ve una figura enmascarada entrando al apartamento 11 en un complejo de lujo en Boston. Flores podridas se marchitan en un jarrón, la chimenea está encendida y la ropa está esparcida por todos lados. Sin embargo, el baño revela lo que ocurrió aquí: sumergido en una tina llena de líquido hay un cadáver en descomposición. La figura enmascarada toma una foto del cadáver antes de salir de la unidad y activar la alarma de incendio. A partir de ahí, el programa retrocede hasta el día 1.

Los espectadores conocen a Ciara Wyse (Paloma Cameron), una joven que acaba de mudarse a la ciudad. Después de salir de su modesto estudio infestado de termitas, se dirige al supermercado con su bolso deshilachado de la NASA en la mano. En la tienda, se topa con Oliver Kennedy (Avan Jogi), un arquitecto destacado y adinerado que inmediatamente se enamora de la fascinante morena. El tórrido noviazgo de la pareja se enciende con bromas sobre el transbordador espacial, cócteles y una ardiente química sexual. Sin embargo, como descubre el público, tanto Ciara como Oliver tienen secretos que están desesperados por mantener ocultos el uno al otro.

Después de que suene la alarma de incendio, Detective Lee Reardon (Karla Sousa) y su compañero, el detective Karl Connolly (Dorian Missick), son llamados a la escena del crimen. Desafortunadamente, su investigación no es sencilla. El apartamento 11 está registrado a nombre de una empresa y, a pesar del horrible olor que se filtra en los pasillos, lleva algún tiempo obtener una orden judicial. Además, el cuerpo en la bañera es completamente inidentificable. Mientras la pareja consulta con los forenses y comienza a reconstruir las cosas, los detectives descubren que la unidad alguna vez fue el hogar de Oliver y su novia, Ciara. Pero nadie sabe quién yace pudriéndose en la bañera.

​A lo largo de ocho episodios, "56 Days" avanza y retrocede entre el pasado y el presente. Se revela más información sobre la relación erótica y hedonista de Ciara y Oliver y sus respectivos pasados. Aunque afable por fuera, Oliver es un hombre plagado de ansiedad, desesperado por dejar atrás un pasado que no puede borrar. Por el contrario, Ciara parece inocente e ingenua al principio, especialmente en comparación con su irascible hermana mayor Shyla (Megan Peta Hill). Pero pronto queda claro que ha venido a Boston por una razón particular y no descansará hasta conseguir exactamente aquello a lo que vino.

“56 Days” es atractivo debido al inquietante misterio en su centro y la capacidad de la narrativa para desarrollarse a lo largo de la siempre cambiante línea de tiempo. El programa captura el frenesí de la lujuria que todo lo consume y el caos que surge a raíz de una relación ardiente sin verdadera profundidad o conocimiento de la otra parte. Además, la serie examina las fortunas de los privilegios y cómo se pueden generar segundas, terceras y cuartas oportunidades (y vidas) siempre que haya la cantidad adecuada de dinero sobre la mesa. Además, “56 Days” explora cómo las experiencias infantiles pueden alterar el curso de tu vida, aprisionar tu mente, detener el desarrollo fundamental y fomentar fijaciones y paranoia. Aunque varios incidentes rozan lo absurdo, especialmente en el quinto episodio, «Capítulo 5», que narra el día 32 de la pareja juntos, la trama siempre encuentra una manera de atraer al espectador de regreso justo cuando comienza a burlarse con incredulidad.

​Al final, "56 Days" es un viaje salvaje que cambia drásticamente a medida que se desarrolla la historia de Oliver y Ciara, conduciendo hacia la conclusión de su romance. La revelación final no es tan impactante como "His & Hers" de Netflix ni tan siniestra como "The Girlfriend" de Prime Video. Sin embargo, cuando se abre para la audiencia y los detectives Reardon y Connolly, es un final que ni siquiera el espectador más comprometido probablemente predecirá.

Los ocho episodios de “56 Days” se estrenan el 18 de febrero en Prime Video.