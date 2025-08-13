Prime Video Lotes ‘The Girlfriend’ Trailer e Imágenes de primer aspecto

Prime Video ha lanzado el primer trailer de imágenes y teaser para su serie dramática «La novia«Protagonizando Robin Wright y Olivia Cooke.

Los seis episodios llegan a la plataforma el 10 de septiembre en más de 240 países y territorios a nivel mundial. «The Girlfriend» protagoniza a Wright como Laura, Cooke como Cherry, Laurie Davidson como Daniel, Waleed Zuaiter como Howard, Tanya Moodie como Isabella, Shalom Brune-Franklin como Brigitte, Karen Henthorn como Tracey, Anna Chancellor como Lilith, Leo Suter como Nicholas y Francesca Corney como Millie.

Basado en la novela de Michelle Frances del mismo nombre, «The Girlfriend» gira en torno, según su descripción oficial, «Laura (Wright), una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo amoroso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta comienza a desentrañar cuando Daniel Cherry (Cooke), una novia que cambia todo. Después de una tensa tensa, Laura se vuelve convincente Cherry. ¿El escalador social, o Laura es solo paranoica?

Imaginarium Productions y Amazon MGM Studios produjeron la serie. Jonathan Cavendish y Caroline Norris sirven como productores junto con los productores ejecutivos Wright, Will Tennant, Phil Robertson, John Zois, Dave Clarke, Gabbie Asher y Frances.

El thriller psicológico está adaptado para la televisión por Naomi Sheldon y Gabbie Asher, con episodios escritos por Sheldon, Asher, Polly Cavendish, Helen Kingston, Marek Horn, Ava Wong Davies, Isis Davis, Smita Bhide y Matt Evans.

Echa un vistazo al trailer y primero busca imágenes de «The Girlfriend» a continuación.

Cortesía de Prime

Adam Weissler, productor senior y corresponsal de música en «Extra», ha anunciado su partida del programa. A lo largo de los últimos 25 años, Weissler se desempeñó como la película principal, la música, el espectáculo de premios y el libro de talentos del programa.

Después de unirse a la producción de Telepictures en 2000, Weissler tuvo la tarea de restablecer las relaciones con los actores de la industria, los estudios de cine, los sellos discográficos y las redes cuando la gerencia decidió alejarse de un formato sensacionalista y convertirse en un destino amigable para el talento. Weissler agregó el papel del corresponsal de la música en 2011, donde se centró en exhibir nuevos talentos a través de actuaciones musicales.

«Siempre es emocionante tanto exponer al público a los nuevos artistas en ascenso, así como honrar el talento legendario que aún crea y actúo. Planeo continuar ambos esfuerzos en mi próximo capítulo, así como explorar nuevos proyectos que estoy muy entusiasmado», dijo Weissler en un comunicado de prensa sobre su partida.

Weissler es dos veces ganador del Premio Emmy, ganador del Premio Golden Mike, ganador del Emmy del área de Los Ángeles y ganador del Premio de Press 2022 presentado por los Awards Publicists Awards.

«Stans», un documental producido por Eminem, debutará sobre Paramount+ en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y Brasil el martes 26 de agosto.

El documental se estrenará el miércoles 27 de agosto en el Reino Unido, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza y Austria, seguido de Japón el 3 de octubre. Lanzada en 2000, la canción de Eminem «Stan» sirve como telón de fondo para la película que se enfoca en la «relación complicada entre uno de los artistas más privados y su enorme artista en masa, a través de un telón de fondo, los acrees estilizados, los recreados estilizados, el archivo raro, y el arte de los artistas, y los artistas de la rara, y los artistas de los artistas, el raro, los artistas rariales, y los artistas de los artistas más privados. Ofrece un viaje crudo, ruidoso y revelador a través de la carrera de Eminem, y la audiencia apasionada que ha crecido con él «.

«‘Stan’ es una de las canciones más poco convencionales jamás escritas, donde la historia se cuenta principalmente desde la perspectiva de un fanático, por lo que esta película fue una oportunidad increíble para encontrar un enfoque único», dijo el director Steven Leckart. «Seguimos volviendo a una letra de la canción: ‘Soy como tú’. Los fanáticos que hacen eco de ese mismo sentimiento llevan gran parte de la película.

Antes de llegar a la plataforma, «Stans» se lanzó en los cines con un fin de semana limitado en AMC en los Estados Unidos del 7 de agosto al 10 de agosto.

El documental está dirigido por Leckart y producido por Eminem, Paul Rosenberg, Stuart Parr, Antoine Fuqua, Tony Disanto, David Schiff con Diga Studios en asociación con Shady Films, Fuqua Films, Interscope Films y MTV Entertainment Studios. Bruce Gillmer, Amanda Culkowski y Michael Maniaci son productores ejecutivos de MTV Entertainment Studios.