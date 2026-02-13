Prime Video lanza el original italiano ‘Love Me Love Me’ basado en Wattpad IP

Vídeo principal el viernes lanzó su primer original italiano en inglés “Love Me Love Me”, basado en la primera novela de una serie de cuatro libros de la escritora italiana Stefania S, que ha obtenido 24 millones de lecturas en todo el mundo en la plataforma Wattpad.

Será interesante ver si “Love Me Love Me” se convierte en una exportación popular de la televisión italiana.

El romance juvenil dirigido por el director estadounidense Roger Kumble “Cruel Intentions”) se centra en June, una joven de 16 años, interpretada por la británica Mia Jenkins (“Geek Girl”) quien, después de la muerte de su hermano, se muda para comenzar de nuevo a Milán, donde se matricula en una escuela internacional de élite.

Allí, June se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos chicos que son mejores amigos y polos opuestos. Uno es Will (Luca Melucci), el estudiante de honor perfecto de la escuela. El otro es el carismático mejor amigo de Will, James, interpretado por el español Pepe Barroso (“Aquellos a punto de morir”), un joven con problemas que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA.

El grupo italiano Leone produjo “Love Me Love Me” con Amazon MGM Studios en colaboración con Wattpad Webtoon Studios. Prime Video lanzará la película a nivel mundial en vísperas del Día de San Valentín.

nicole morgantiEl director de originales locales de Prime Video en el sur de Europa, subrayó que «comenzar con una historia que ya ha obtenido 24 millones de lecturas en Wattpad significa tener una base global de fans lista para abrazar la película incluso antes de su lanzamiento».

También señaló que “Love Me Love Me” “encaja perfectamente” en la “estrategia de producción para jóvenes adultos” global de Prime Video que en los últimos años ha traído al streamer éxitos como la trilogía española “Culpables”, adaptada de las novelas de Mercedes Ron, que acaba de recibir luz verde para una nueva versión en Estados Unidos.

Para Grupo de Cine Leona La codirectora ejecutiva Raffaella Leone, “Love Me Love Me” es parte de un pacto más amplio entre la unidad Lotus Production de Leone y Wattpad Webtoon, el brazo de entretenimiento del grupo de entretenimiento de cómics y ficción generado por el usuario.

Leone señaló que adquirieron el libro cuando acababa de publicarse en Wattpad, antes de que “Love Me Love Me” se imprimiera en Italia con el editor Sperling & Kupfer. Luego lo convirtieron en una película con Prime Video que marca la primera incursión de su empresa en el espacio juvenil.

«El elenco, obviamente, es muy joven», dijo Leone. Y, "al estar ambientada en un instituto internacional de Milán, son chicos que vienen de diferentes países y mantienen su acento, aunque todos hablan inglés".

"Así que, aunque tienen un idioma común, se respeta su origen étnico", continuó señalando.

Según Morganti, la identidad distintiva de la película «también se destaca por una banda sonora extremadamente sensual y atractiva, lugares de ensueño y una cinematografía pop fluorescente que refleja los matices emocionales retratados por Stefania S. en su novela».

«Es una saga de cuatro libros que obviamente hemos adquirido en su totalidad», dijo Leone.

«La esperanza es que a este le vaya tan bien que podamos seguir contando esta historia».