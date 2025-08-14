Prime Public Services Jack Pad Naturalmente, la Comisión XI enfatiza el aumento en el antiguo impuesto de paradigma

Yakarta, Viva – La Comisión de la Cámara de Representantes XI pide al gobierno regional que se concentre en mejorar los fundamentos y la gobernanza como la clave principal para aumentar la productividad económica y los ingresos locales (ALMOHADILLA). Este paso se considera más efectivo que tomar un atajo que aumenta las gravámenes o impuesto Áreas que en realidad son onerosas para los residentes.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Mukhamad Misbakhun Revelado, el antiguo paradigma que solo se basa en aumentos de impuestos o gravámenes sin mejoras significativas a los servicios públicos debe abandonarse de inmediato.

«Se deben facilitar las ruedas de la actividad económica comunitaria, la burocracia debe ser eficiente, y los servicios públicos deben ser excelentes. Si el gobierno facilita a sus ciudadanos por productivos, la base de ingresos naturales se fortalecerá naturalmente sin la necesidad de llevar a cabo excesos», dijo Misbakhun en Jakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Afirmó que este enfoque se consideraba no solo contraproducente para el clima comercial, sino que también lesionó el sentido de justicia de la comunidad, que debería ser la máxima prioridad del gobierno. La independencia regional, enfatizó, debe realizarse a través de la innovación y la efectividad del gobierno, no cargando a la gente.

«La independencia de la región es una necesidad, pero el camino no es agregando la carga sobre los hombros de la gente», dijo.

Explicó que había dos carreteras principales que estaban interrelacionadas para lograr ese objetivo. Primero, a través del enfoque de eficiencia de compra. Teniendo en cuenta que el presupuesto regional debe asignarse cuidadosamente y priorizarse para los programas que tienen un impacto multiplicador (efecto multiplicador) a la economía local porque hasta ahora el gasto regional contenido en el APBD está dominado por un promedio de más del 50 por ciento para el gasto de los empleados.

Esta condición deja un espacio fiscal muy estrecho para el gasto y el desarrollo de capital. Idealmente, explicó Misbakhun, la parte del gasto de los empleados se reduce en un 30 por ciento, porque en 2027 el gobierno determinará la restricción máxima del gasto regional de los empleados en el 30 por ciento del gasto total de APBD, de acuerdo con la Ley de Relaciones Financieras entre los gobiernos centrales y regionales.

Entonces, en 2025 todavía está en el período de transición para cumplir con estos límites. Todo esto se hace para que la región tenga una capacidad fiscal adecuada para el desarrollo sin continuar dependiendo de la transferencia central.

El segundo es un enfoque de la efectividad de los servicios públicos, que se centra en simplificar las licencias, proporcionar infraestructura básica confiable y la creación de ecosistemas amigables para el mundo de los negocios. Además, Misbakhun agregó que cuando las personas sienten la facilidad de intentar y llevar a cabo sus actividades económicas, la conciencia para pagar impuestos y los gravámenes regionales crecerán orgánicamente.

Ilustración de impuestos Foto : pexels.com/nataliya Vaitkevich

«Este es el núcleo de la simbiosis del mutualismo entre el gobierno y el pueblo», agregó.

El gobierno sirve bien, la economía de la comunidad crece y, a su vez, los ingresos originales regionales (PAD) aumentan de manera saludable y sostenible.

«Al final, tanto el enfoque de eficiencia de gasto como la efectividad del servicio, ambos conducen a un objetivo: la mejora de la gobernanza para aumentar la productividad económica regional. El objetivo no es solo un ingreso, sino que crea un ecosistema económico regional fuerte e independiente, y finalmente prosperando a las personas de manera justa», dijo. (Hormiga)