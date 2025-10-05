Prime Held, Tangerang 10k presenta otra cara de la ciudad a través de deportes de carrera

MandargVIVA – Por primera vez, la ciudad de Tangerang presentó el evento correr Con la identidad típica de la ciudad. El evento de colaboración de frutas con Bank BJB y Kompas Daily se llama Tangerang 10k, listo para llevarse a cabo el domingo 7 de diciembre de 2025.

Este evento de carrera se lanzó oficialmente a través de una conferencia de prensa en el Templo Boen San Bio el sábado 4 de octubre de 2025. La procesión de lanzamiento fue llevada a cabo simbólicamente por invitados de honor, mostrando la aculturación cultural a través del uso de las plantas de adjudicación como representación de la cultura china, Angklung que representa la cultura de Sundanese y los fanáticos de Bamboo que representan la cultura de Betawi. El símbolo cultural se coloca en un tótem como símbolo de unidad cruzada cultural.

Cuando se coloca todo el símbolo, el tótem está ardiendo, lo que simboliza la armonía en medio de la diversidad. Además, esta procesión presenta un maestro de caligrafía que conlleva el tema y la fecha de implementación del Tangerang 10K, que marca el comienzo del partido deporte Correr que une a la comunidad en el espíritu de unión.

Conferencia de prensa de Tangerang 10k

El logotipo de Tangerang 10k contiene elementos significativos que reflejan la riqueza de valores y tradiciones. Los fanáticos chinos representan el estado social, artístico y tradicional. Entonces, Balang Gigi es un adorno arquitectónico de Betawi que simboliza la honestidad, la perseverancia, la verdad, la tenacidad y la paciencia. Mientras tanto, Angklung Sunda como símbolo de la música tradicional y una distancia de 10 kilómetros se eligió porque era un desafío pero aún capaz de alcanzar corredor principiante o profesional.

También asistió al evento, el vical de alcalde de Tangerang Maryono Hasan, editor jefe adjunto del diario de Kompas Adi Prinantyo, CEO regional 4 Bank Bjb Ujang Aep Saefullah, representantes de los actores culturales de Tangerang Edi Bonetski, así como representantes de la comunidad de Tangerang Bakin.

La presencia del evento Tangerang 10k es un momento histórico para la ciudad de Tangerang. Maryono en su presentación dijo que la distancia de 10 kilómetros fue elegida deliberadamente para generar una pasión por la competencia entre los corredores experimentados, pero aún así amigable para ser disfrutado por todos de diversas edades y niveles. Por lo tanto, cada participante realmente puede sentir esta ciudad a través de sus propios pasos.

«Esta es una nueva forma de conocer la ciudad de Tangerang, mantener la salud, mientras escribe una nueva historia sobre esta ciudad», dijo. «Este evento también fortalecerá la posición de Tangerang como una ciudad amigable para el turismo deportivo, lo que hace que Tangerang 10k no solo sea el orgullo de los residentes locales, sino también la atracción para personas de fuera de la región e incluso del extranjero».