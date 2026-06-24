Prime Day rebajó el precio del Samsung Galaxy Tab S10 FE en más de 200 dólares

Ryan Haines / Autoridad de Android

El Samsung Galaxy Tab S10 FE acaba de bajar a $ 334,99, lo que supone una gran caída con respecto a su precio normal de $ 499,99. Eso es un descuento del 39% sobre el precio minorista recomendado y es el mejor precio que hemos visto este año.

Esto hace que esta oferta de tableta Prime Day sea difícil de ignorar, especialmente considerando el hardware que incluye Samsung. El Galaxy Tab S10 FE tiene una pantalla de 10,9 pulgadas con una resolución de 2304 x 1440 y una frecuencia de actualización de 90 Hz, además de un brillo exterior de hasta 800 nits y certificación de luz azul baja. También obtienes 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y soporte para microSD de hasta 2 TB.

Samsung incluye un S Pen en la caja, que aporta mucho a la toma de notas y las tareas escolares. Samsung Notes también admite la limpieza de escritura a mano y la asistencia para resolver matemáticas. Para el uso diario, el procesador Exynos 1580 está destinado a la productividad, el estudio, la transmisión por secuencias, la toma de notas y los juegos ligeros. La tableta y el S Pen tienen clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, y la batería de 8000 mAh tiene capacidad para hasta 20 horas de reproducción de video inalámbrica. También tiene una sólida puntuación de revisión de 4,7.

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