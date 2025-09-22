Prilly Latuconsina Sentil Menpar Widiyanti, Maia Estianty, gracias a Ahmad Dhani

Yakarta, Viva – Prilly Latuconsina quien fue comentado sin rodeos sobre Menpar Widiyanti sobre la noticia de pedirle agua de galones que se duche para atraer la atención del lector. El artículo fue exitoso en la fila más popular, especialmente en el canal Showbiz.

Leer también: ¡Geger! La dirección del oponente de la moto al empleado de Hajar Zaskia, mientras grita a los miembros



Maia Estianty, quien agradeció a su exhusband, Ahmad Dhani, también ganó muchos clics. Sin mencionar la actualización sobre Yu anhelo a los empleados Zaskia Adya Meca que fue golpeado por una persona. El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en Round Up, la edición del lunes 22 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Menpar de gente llena de gente, pidió un baño de agua de galón durante la visita, Prilly Latuconsina: Sra. Ministro …

Leer también: ¡Reveló! Imágenes de CCTV de ‘miembro’ que venció a los empleados de Zaskia Adya MECCA





Prilly Latuconsina y Menpar Widiyanti Putri Wardhana.

El público está acostumbrado a ver a Prilly Latuconsina parecer dulce, tanto a través de la pantalla como en la vida diaria en las redes sociales. Pero esta vez, la actriz y el joven productor mostraron el otro lado: se atreve a criticar sin rodeos al ministro de turismo, Widiyanti Putri Wardhana, abiertamente en el espacio digital.

Leer también: Zaskia Adya La Meca reveló que los perpetradores que hicieron que sus empleados ingresen al hospital



Todo comenzó con la carga de la cuenta de Instagram @WakandAlkalks que destacó el estilo de liderazgo del ministro. En la carga, una serie de comentarios de ciudadanos que acusan a Widiyanti no han entendido realmente el mundo del turismo, incluso más ocupado con una imagen personal que una gran estrategia para aumentar el número de turistas. Una de las historias que también se discutió ampliamente fue solicitar un agua de galón especial para bañarse durante una visita a Labuan Bajo.

Leer más aquí.

Momento raro Maia Estianty dijo gracias a Ahmad Dhani, bulliciosa la audiencia



Ahmad Dhani y Maia Estianty.

El evento de premios de información y entretenimiento 2025 no solo presentó una fila de las principales celebridades, sino también momentos inesperados que le llamaron la atención del público. Uno de ellos sucedió cuando la famosa figura pública y músico, Maia Estianty, apareció en el escenario para representar a su hijo, Al Ghazali, y a su hijo, Alyssa Daguise.

La joven pareja ganó el premio «Boda del año», pero desafortunadamente no pudo asistir al evento que tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025. La presencia de Maia también fue lo más destacado, especialmente porque parecía con confianza cuando leía un discurso por recibir premios.

Leer más aquí.

¡Alarmante! Las últimas imágenes de CCTV muestran a Yu Menlang presuntamente perseguido y golpeado



Yu Menglong. Foto : Instagram @cdramaupdates.id.

Aunque la familia ha proporcionado aclaraciones relacionadas con la causa de la muerte del actor Yu Memlong, pero la conspiración y las conjeturas aún surgen. Muchos todavía sospechan que la muerte del actor chino no es un accidente ordinario.

Según el informe inicial, Yu Menlang fue llamado cayendo desde la ventana de su departamento después de beber con amigos. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por las personas más cercanas. El testimonio inicial dijo que podría haber caído accidentalmente.

Leer más aquí.

¡Reveló! Imágenes de CCTV de ‘miembro’ que venció a los empleados de Zaskia Adya MECCA

Zaskia Adya La Meca está buscando a una persona que ha estado golpeando a su empleado llamado Faisal que estaba llevando al niño a la escuela. El lunes por la mañana, Zaskia Adya La Meca reveló el incidente de ataque contra Faisal supuestamente llevado a cabo por una persona que afirmaba ser un «miembro».

Finalmente, el hombre que llevó a cabo la paliza fue revelado a través de imágenes de CCTV obtenidas por Zaskia. Visto a un hombre que montaba una moto automática rosa vino desde la dirección opuesta. En la grabación, el hombre con el casco rosa parecía emocional e inmediatamente atacó a los empleados de Zaskia para caer de la moto.

Leer más aquí.