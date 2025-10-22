Prilly Latuconsina no perdona a autor de acoso sexual confiesa a Omara Esteghlal: ¡Denuncié a la policía!

Jacarta – Actriz Prilly Latuconsina furioso al descubrir que alguien se estaba aprovechando del nombre de su amante, armario esteghlalpor realizar presuntos actos de acoso sexual a través de mensajes cortos. Sin pensarlo, Prilly declaró que estaba lista para llevar este caso a acciones legales.

Lea también: El nombre de Omara Esteghlal fue utilizado en un chat de mujeres que derivó en acoso sexual



A través de una carga en Instagram Story, Prilly reveló una conversación de alguien que se hacía pasar por Omara y trataba de contactarla a través de WhatsApp. Sin embargo, la actriz inmediatamente se dio cuenta de que el mensaje no provenía de su novio. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Así que anoche había alguien en mi WA que decía ser Omara. Esta persona es tan estúpida que pensé que no lo sabría de inmediato, ¿verdad? Incluso por la colocación del punto y coma, sabía que no era Omara», escribió Prilly Latuconsina, citada el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Omara Esteghlal aparece en el drama Romantics Anonymous con Han Hyo Joo, ¿qué episodio?



Al parecer, el perpetrador no sólo atacó a Prilly, sino también a su amiga. Se puso en contacto con uno de los compañeros del artista utilizando un método similar y le envió un sugerente y seductor mensaje.

«Y resulta que esta persona también está charlando con mi amiga que dice ser Omara y coqueteando, Dios no lo quiera. No sé cuál es el propósito», dijo Prilly en tono molesto.

Lea también: MÁS POPULAR: Prilly Latuconsina toca al Ministro de Turismo Widiyanti, Maia Estianty agradece a Ahmad Dhani



Sintiéndose agraviada y sin aceptar que se hiciera un mal uso del nombre de su amante, Prilly lanzó una fuerte advertencia. Pidió a cualquiera que haya recibido un mensaje similar que bloquee inmediatamente y denuncie al perpetrador.

«Básicamente, si alguien chatea y dice ser Omara, mucho menos si el chat lleva a eso, bloquéalo de inmediato. Y seas quien seas, es mejor que pares o lo denuncio ahora mismo a la policía. Es muy fácil encontrarte», recalcó.

En la siguiente carga, Prilly incluso mostró evidencia de los mensajes más vulgares del perpetrador. De esta conversación se sospecha que el perpetrador intentó seducir a la víctima para satisfacer sus deseos personales.

«Nunca en mi vida había oído esa palabra de boca de Omara. A usted, estafador, le falta investigación», escribió Prilly, que estaba cada vez más furiosa por las acciones del perpetrador.

También enfatizó que no se quedará callado ante este caso.

«Después de un rato, la charla empezó a volverse sugerente, oh, realmente no tengo cerebro. Solo prepárate, hermano, lo denunciaré a la policía», concluyó con firmeza.