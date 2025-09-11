Prevenir los tranfarios de trantibum, el Ministro de Asuntos Interiores, instó al gobierno regional y a Forkopimda a mantener la cohesión

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian apeló al gobierno regional (Gobierno regional) y las filas del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) en South Sulawesi para continuar manteniendo la cohesión en la prevención de posibles trastornos de la paz y el orden público (trantibum). Hizo hincapié en la importancia de acercarse a los líderes comunitarios y varios otros elementos relacionados para prevenir el desorden.

Leer también: DPD RI le pide al gobierno que revise la asignación de la asignación de TKD en el proyecto de presupuesto estatal de 2026



Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior cuando dio dirección al Gobierno Provincial (Pemprov) y al Gobierno de Regencia/Ciudad en South Sulawesi en el Salón de Asta Cita del Gobernador del Sur Sulawesi, Ciudad de Makassar, jueves (11/9/2025).

Además, dijo el Ministro de Asuntos Interiores, la detección de inteligencia debe hacerse para leer el potencial de los trastornos de Trantibum.

Leer también: Gercep, el primer DPRD de Java Occidental al Ministerio del Interior para una evaluación de las asignaciones en el hogar



«Es mejor evitar que suceder, entonces si ha sucedido como ayer, se puede superar rápidamente», dijo.

Leer también: Mantenga una situación propicio, el Ministerio del Interior le pidió al gobierno de la ciudad de Tangerang que active Siskamling



Agregó, si el trastorno de Trantibum ya había ocurrido y causó a las víctimas, el gobierno regional debía tomar medidas de inmediato para manejar a las víctimas. Además, el gobierno regional también debe reparar varias infraestructura dañada por la perturbación. Los costos de mejora se pueden cumplir a través del presupuesto de ingresos y gastos regionales (APBD). Sin embargo, el gobierno central está listo para brindar asistencia si las finanzas regionales son limitadas.

«Así que esperamos que toda reconstrucción se ejecute lo antes posible», dijo.

Además del diálogo con la comunidad, el gobierno local también necesita ejecutar varios programas que estén a favor de las personas. Este paso, entre otros, abre empleos, reviviendo el sector privado, para controlar la inflación para que los precios de las necesidades básicas sigan siendo asequibles.

«Y veo que los datos son bastante buenos, en South Sulawesi es relativamente buenas tasas de inflación, las tasas de crecimiento económico son bastante buenas», dijo.

Se destacó el Ministro de Asuntos Interiores, la estabilidad seguridad Juega un papel importante en el apoyo a la agenda de desarrollo. Sin buena seguridad, el desarrollo será difícil de ejecutar como se esperaba.

«Si el desarrollo no se está ejecutando, automáticamente la comunidad también será difícil. Porque más tarde aumentará la tasa de pobreza y otros. Así que cuidemos la estabilidad de seguridad», dijo.

Por otro lado, el Ministro de Asuntos Interiores también le recordó al gobierno regional que reviviera el sistema de seguridad ambiental (Siskamling), incluida la patrulla posterior, para mantener la seguridad a nivel local. El Ministro del Interior ha emitido una circular (SE) a todos los jefes regionales para revivir a Siskamling.

Consideró que el sistema fue efectivo para mantener la seguridad ambiental porque se basó en la participación de la comunidad. El Ministro del Interior espera que el gobernador, el regente y el alcalde puedan verificar directamente el puesto de patrulla para que la comunidad esté motivada para proteger el medio ambiente.

«Aunque la tarea del estado ciertamente mantiene la seguridad de Kamtibmas (seguridad y orden público), pero Kamtibmas es responsabilidad de todos nosotros», dijo.

También asistió al foro el gobernador del sur de Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman, el vicegobernador del sur de Sulawesi, Fatmawati Rusdi, las filas de Forkopimda, los regentes/alcaldes en la provincia del sur de Sulawesi, así como otros funcionarios relacionados.