Prevención del trauma, la Cámara de Representantes solicita que el apoyo moral a las víctimas de la explosión del SMAN 72 sea una prioridad

Jacarta – La presidenta de la Comisión X de la RPD, Hetifah Sjaifudian, expresó su profunda preocupación por el incidente. explosión que paso en PEQUEÑO 72 Yakarta, Kelapa Gading, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: El Ministro de Asuntos Sociales dice que las víctimas de la explosión del SMAN 72 siguen sufriendo un trauma



Condenó enérgicamente el incidente y pidió a todos aparato relacionado con una investigación exhaustiva e inmediata de la causa de la explosión para garantizar la seguridad mundial educación.

«Estoy muy triste por este incidente. El entorno educativo no debería ser un lugar que represente una amenaza para las personas. seguridad estudiantes y profesores. «Insto a las fuerzas de seguridad a que investiguen a fondo este incidente y garanticen que incidentes similares no vuelvan a ocurrir», dijo Hetifah en su declaración del domingo 9 de noviembre de 2025.

Lea también: El gobierno cubre los costos de recuperación de las víctimas de la explosión del SMAN 72



Hetifah también enfatizó la importancia de restaurar la condición física y psicológica de las víctimas, tanto estudiantes como personal docente que fueron afectados. Él cree que el apoyo moral y la asistencia emocional son realmente necesarios para que el proceso de aprendizaje pueda recuperarse de forma rápida y segura.

Lea también: Cumbre de la ASEAN de 2025: Indonesia se convierte en un modelo educativo innovador



«Además de garantizar un tratamiento médico óptimo, también es importante brindar asistencia psicológica para que los residentes de la escuela puedan recuperarse del trauma y sentirse seguros nuevamente en su entorno escolar», afirmó.

Como jefa de la Comisión X de la Cámara de Representantes a cargo de la educación, Hetifah enfatizó que la seguridad escolar debe ser una prioridad nacional. Animó a los gobiernos regionales y a todas las unidades educativas a fortalecer los sistemas de monitoreo y procedimientos de seguridad en los entornos escolares.

«Las escuelas deben ser el lugar más seguro para nuestros niños. Por lo tanto, cada parte debe garantizar que los protocolos de seguridad se lleven a cabo con seriedad», añadió.

Al concluir su declaración, Hetifah pidió al público que mantenga la calma y no difunda información cuya fuente no esté clara.



El ambiente en el Hospital Islámico Cempaka Putih donde ocurrieron las víctimas de la explosión del SMAN 72 en Yakarta

«Encomendamos a las autoridades revelar la causa de este incidente de manera profesional y transparente. Lo más importante ahora es la seguridad y recuperación de las víctimas», concluyó.