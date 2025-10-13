Presupuestos ceremoniales y recortes de subvenciones menos estratégicas

Jacarta – El Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta ha comenzado a tomar medidas de eficiencia a gran escala en preparación. APBD 2026, tras un recorte de los fondos de transferencia del gobierno central de 15 billones de IDR.

Una serie de publicaciones presupuesto Las prioridades no prioritarias, como los viajes oficiales, el consumo y los costos ceremoniales, se reducirán hasta en un 50 por ciento para mantener el equilibrio fiscal regional.

El personal especial del Gobernador de DKI Yakarta para las Comunicaciones Sociales, Cyril Raoul Hakim o Chico Hakim, dijo que el Gobierno Provincial de DKI está realizando actualmente ajustes integrales al APBD de 2026 a través de la coordinación interna y con el DPRD de DKI.



Personal especial del gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, Chico Hakim Foto : Club de abogados de YouTube de Indonesia

El principio fundamental sostenido, dijo, es proteger los intereses de la comunidad sin sacrificar el programa central.

«Para el APBD 2026, actualmente estamos haciendo ajustes integrales a través de reuniones de coordinación interna y con el DPRD. Los principios son prioridades comunitarias primero, eficiencia estricta y búsqueda creativa de ingresos adicionales. No se han eliminado proyectos de trabajo centrales, pero sí reasignaciones y reducciones en áreas no esenciales», dijo Chico cuando fue contactado tvOnenews.comcitado el lunes 13 de octubre de 2025.

Explicó que la estrategia de eficiencia se llevó a cabo en dos pasos principales: recortar el gasto no prioritario y reasignar el presupuesto interno. El primer paso tiene como objetivo ahorrar entre 5 y 10 billones de rupias.

«Reducir los gastos de viajes de negocios, consumo/comer y beber, seminarios, impresión y ceremonias hasta en un 50 por ciento», explicó.

Aparte de eso, el gobierno provincial también reducirá las subvenciones que sean menos estratégicas y desviará fondos hacia programas directos que tengan más impacto, como la asistencia social para alimentación y servicios de salud.

«El gasto de los empleados no reduce los salarios, sino que limita las nuevas contrataciones y evalúa las asignaciones por desempeño si es necesario», continuó.

El segundo paso, según Chico, es volver a examinar los Planes y Presupuestos de Trabajo (RKA) de las Unidades de Trabajo Regionales (SKPD) para que cada rupia gastada se dirija a sectores que afectan directamente a los residentes.

«Recombinar el SKPD RKA, centrarse en el gasto que sienten directamente los residentes, como la infraestructura básica, la educación y el medio ambiente», enfatizó.

Anteriormente, Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa elogió la actitud tranquila y cooperativa del gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, quien aceptó el recorte en los fondos de transferencia sin protestar, a pesar de que el valor era el mayor a nivel nacional.

«Quiero agradecer al Gobernador que no protestó mucho cuando recorté los fondos de reparto de ingresos en casi 20 billones de rupias. Parece que todavía podemos recortar más», dijo en broma Purbaya en el Ayuntamiento.

Para que conste, el Gobierno Provincial de DKI diseñó previamente el APBD de 2026 de 95,35 billones de rupias con una transferencia central proyectada de 26 billones de rupias. Sin embargo, después de los recortes de políticas, los fondos de transferencia se redujeron a 15 billones de IDR, por lo que el APBD total se ajustó a 79,06 billones de IDR.

A pesar de enfrentar presiones fiscales, el Gobierno Provincial de DKI garantiza que todos los programas públicos prioritarios sigan siendo seguros, mientras que la eficiencia se centrará en sectores que no tienen un impacto directo en los residentes.

